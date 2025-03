AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COBRA DE EMPRESAS REGULAÇÃO NO QUESITO DIREITOS HUMANOS

‘Direitos Humanos e Empresas: Cenário e Violações em Sergipe’ foi o tema da audiência pública realizada na tarde da segunda-feira, dia 10 de março, no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. A audiência pública foi realizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), o mandato do vereador Camilo Daniel e a organização alemã FES (Friedrich Ebert Stiftung).

“A gente tem visto muitos debates sendo realizados em Sergipe sobre a importância dos investimentos nesta temática da transição energética, da energia eólica, em especial da energia solar, mas pouco se tem debatido sobre os impactos sociais e ambientais, por isso esse espaço é muito importante para que possamos debater essa realidade”, declarou o professor Roberto Silva, presidente da CUT/SE e do Sintese.

A secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, Jandyra Uehara, destacou que o Brasil está entre os países da periferia do capitalismo, hoje conhecidos como Sul Global, onde as empresas multinacionais, transnacionais operam na extração de minérios e riquezas naturais.

“Temos enorme riqueza natural, mas sofremos com a espoliação das nossas riquezas através das corporações transnacionais. Eles vêm para a nossa terra e fazem o que querem. É por isso que nós presenciamos graves violações aos direitos dos trabalhadores das comunidades e impactos ambientais imensos, por isso precisamos trabalhar para coibir e colocar regra nas ações dessas empresas. Hoje as grandes corporações transnacionais são mais fortes que países”.

Jandyra Uehara acrescentou que uma das frentes de luta e atuação é a institucional através do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 572, um marco sobre direitos humanos e empresas, uma proposta construída com a contribuição do movimento sindical.

A audiência pública foi enriquecida com o debate feito com quilombolas da Mussuca, dirigentes do SINERGIA, do SINDIMINA/SE, Gonzalo Berrón da FES, Antônio Megale, advogado da CUT Brasil, representantes dos trabalhadores da empresa Progresso, o vereador de Aracaju, Camilo Daniel (PT) e Dr Léo, vereador do município de Laranjeiras, a assessoria de assuntos parlamentares da prefeita Emília Correia.

Ismael César, representante da CUT no Conselho Nacional de Direitos Humanos se colocou à disposição para ajudar em cada denúncia feita durante a audiência pública.

Iniciado na audiência pública, o debate sobre a temática continua com dirigentes sindicais CUTistas de todo o Nordeste no Seminário Direitos Humanos e Empresas: Trabalhadores em Mineração no Nordeste no Contexto da Transição Energética, nos dias 11 e 12 de março, em Aracaju.

