AUDIÊNCIA PÚBLICA ‘VIDAS NEGRAS IMPORTAM: A VOZ DAS FAMÍLIAS NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA’ ACONTECERÁ NA CMA

Na próxima sexta-feira (06), às 09h, acontecerá na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) uma audiência pública de autoria da vereadora Sonia Meire (PSOL) com o tema ‘Vidas Negras Importam: a voz das famílias na luta contra a violência’. A luta de milhares de famílias sergipanas contra as violações de direitos humanos foi um dos motivos para a realização desta audiência. A audiência pública é aberta ao público, que pode participar presencialmente ou online acompanhando a transmissão no Youtube da TV Câmara.

“Nosso país tem atingido números altos e desproporcionais de violência contra comunidades negras e periféricas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nosso estado é o terceiro estado que mais morrem pessoas em intervenções policiais, inclusive crianças e adolescentes. Recentemente na nossa capital o jovem Ithalo Santos foi morto por policiais, no bairro Coroa do Meio. No último dia 11 de novembro fizemos um ato em frente à Secretaria de Segurança Pública pelo fim da violência do estado e por justiça por esse jovem trabalhador negro. Precisamos transformar o luto em luta, e continuar pautando a importância de medidas para diminuir estes dados, como as câmeras nos uniformes dos agentes de segurança”, disse a vereadora Sonia Meire.

A mobilização de diversas famílias sergipanas contra as violações dos direitos humanos seguirá. E a audiência pública desta sexta-feira discutirá que ações podem ser feitas para combater esta violência e terá a participação de movimentos sociais.

Por Manuella Miranda