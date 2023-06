Auditoria do Tribunal de Contas acompanha obra da ponte sobre o rio Poxim

A obra de reforma e ampliação da ponte sobre o rio Poxim, em Aracaju, é objeto de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços (Dceos).

Conforme informação divulgada pela conselheira Susana Azevedo no Pleno desta quinta-feira, 15, o deslizamento registrado no dia anterior, após erosão do solo, motivou novo deslocamento de técnicos do Tribunal ao local da obra para levantamento de informações complementares. ​

“A Dceos já vem acompanhando o andamento desta obra, inclusive no aspecto dos prazos para conclusão, e ontem mesmo, assim que ocorreu o deslizamento, já estiveram lá atualizando os dados, mostrando que o Tribunal vem monitorando, fazendo sua parte para que logo possamos dar o devido retorno à sociedade”, afirmou.

Ainda em fase preliminar, a ação fiscalizatória já resultou em relatório encaminhado à conselheira, que é a relatora responsável pela respectiva área de controle e inspeção.​

Por DICOM/TCE