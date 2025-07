AULAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO SÃO RETOMADAS COM FOCO NA APRENDIZAGEM E AÇÕES PARA 2º SEMESTRE

Após o período do recesso escolar, a rede pública estadual de ensino retoma nesta segunda-feira, 21, as aulas nas 318 unidades escolares distribuídas por todos os municípios sergipanos.

Os estudantes voltam às salas de aula com ações programadas para o segundo semestre letivo de 2025, com foco na aprendizagem, no fortalecimento das políticas educacionais e no cuidado com a comunidade escolar.

Para o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o segundo semestre é um novo ciclo repleto de oportunidades. “É hora de dar continuidade ao que já avançamos e de seguir fortalecendo a rede estadual com políticas públicas que promovem a inclusão, equidade e qualidade. Nossas escolas estão preparadas, equipadas e comprometidas com o sucesso dos nossos estudantes”, destacou.

Para garantir o retorno às aulas, o Departamento de Engenharia e Manutenção Predial (Demap) realizou intervenções como manutenção dos sistemas hidráulicos e elétricos, revisão de aparelhos de ar-condicionado e limpeza das caixas d’água. De acordo com o diretor do Demap, Valdir Pinto, os investimentos em infraestrutura, climatização e modernização das unidades continuarão avançando. “Seguiremos com frentes de obras nas diversas regiões do estado, fortalecendo a rede estadual e oferecendo melhores condições para os alunos, professores e toda a comunidade escolar”, afirmou.

O segundo semestre de 2025 será pautado por importantes ações, como a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e do Sistema de Avaliação da Educação de Sergipe (Saese). Estes instrumentos de avaliação permitem acompanhar o desempenho dos estudantes e fornecem dados que contribuem com análise para o aprimoramento das práticas pedagógicas no estado.

Outro destaque no semestre é a intensificação das ações voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni), que ofertará aulões, simulados, revisões temáticas e atividades preparatórias para os alunos. A proposta é potencializar o desempenho dos estudantes e ampliar suas oportunidades de acesso ao ensino superior.

De acordo com o coordenador pedagógico do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni), Vlademir Silva dos Santos, a preparação dos estudantes para o Enem será intensificada. “O segundo semestre é focado por estratégias, aulões, revisões e simulados que ajudam a reforçar o conhecimento adquirido e trabalhar as emoções. Nosso objetivo é garantir que cada estudante da rede estadual chegue ao Enem com segurança, preparo e chances de ingresso no ensino superior”, enfatizou.

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) também dará continuidade ao programa ‘Educação Nota 10’, que reconhece o desempenho acadêmico e a dedicação de alunos e professores em olimpíadas científicas, eventos educacionais e atividades artísticas. A premiação contribui para promover a equidade e a excelência no ensino público estadual.

A alimentação escolar também é uma das prioridades da Seed. Desde o dia 30 de junho, o Departamento de Alimentação Escolar (DAE) iniciou a distribuição dos gêneros alimentícios que abastecerão as unidades de ensino durante o segundo semestre letivo. Os itens entregues incluem produtos adquiridos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e alimentos provenientes da agricultura familiar, respeitando os critérios de qualidade nutricional e valorização da cultura alimentar regional. Desta forma, a Seed garante que todas as escolas da rede pública estadual de ensino estejam devidamente abastecidas para oferecer uma merenda escolar segura, de qualidade e que esteja adequada às necessidades dos estudantes.

De acordo com a diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Lucileide Rodrigues, alimentar bem é parte essencial do processo de ensino e aprendizagem. “Manteremos o acompanhamento nutricional, o fortalecimento da agricultura familiar e a regionalização dos cardápios, sempre com o foco na qualidade e no bem-estar dos nossos estudantes”, destacou.

Na área da infraestrutura, a rede estadual segue avançando com investimentos robustos. Ao todo, já foram entregues 75 obras, 31 das quais são escolas completamente reformadas, ampliadas e modernizadas, além de 44 quadras e espaços esportivos revitalizados. Também já foram climatizadas 210 unidades escolares, com a instalação de 3.777 aparelhos de ar-condicionado. A meta do governo é manter o ritmo de entrega de uma escola reformada a cada 12 dias e climatizar uma unidade a cada seis dias.

O retorno às aulas é acompanhado por ações de acolhimento e promoção do bem-estar, como o programa ‘Acolher’, que atua com 95 profissionais focados no desenvolvimento socioemocional dos estudantes, e o programa ‘Cuidar-Se’, que promove a educação em saúde e fornece kits de higiene e cuidados menstruais para estudantes entre 9 e 21 anos, garantindo dignidade e cidadania.

Outro programa de destaque neste semestre é o ‘Sergipe no Mundo’, que leva alunos da rede estadual para experiências internacionais. A primeira turma embarca no próximo dia 26 de julho para cidades como Waterford e Galway (Irlanda), Brighton e Cambridge (Inglaterra), Málaga (Espanha) e Lyon (França). Os estudantes recebem gratuitamente toda a documentação necessária, como passaporte e visto, em mais uma ação de valorização do protagonismo estudantil.

Foto: Ascom/Seed