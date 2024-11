Áurea Ribeiro alertar sobre os cuidados na prevenção do câncer de próstata

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) subiu à Tribuna, nesta terça-feira, 5, para alertar sobre os cuidados na prevenção do câncer de próstata. A parlamentar lembrou que a campanha ‘Novembro Azul’ está em andamento.

Ela falou que a população masculina precisa ficar atenta com a necessidade do autocuidado e pediu que todos conversem com familiares sobre o assunto para que procurem atendimento médico antes que qualquer sintoma aconteça.

“É coisa séria, merece atenção. O câncer de próstata, quando diagnosticado cedo tem grandes chances de curar então por que esperar? Então são importantes o exame de rotina, a boa alimentação e o exercício físico, tudo isso é parte de um compromisso com a nossa vida”, afirmou.

Ela pediu que todos se envolvam com a campanha para promover saúde e informação. As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira