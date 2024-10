Áurea Ribeiro garante que serviços públicos continuam sendo prestados em Lagarto

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) usou a Tribuna, nesta quinta-feira, 31, para responder às declarações feitas pelo deputado Ibrain de Valmir (PV) na quarta-feira, 30. Ela falou que as informações de seu colega estavam equivocadas.

A parlamentar afirmou que nenhum serviço essencial do município de Lagarto foi cortado ou reduzido. Ela assegurou que todos os serviços de saúde e de educação ofertados pelo Município se mantêm funcionando normalmente.

“Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) continuam funcionando normalmente, para atendimentos vacinais, exames, serviços ambulatoriais, atendimento especializado, tudo de segunda a sexta das 7 horas as 17 horas”, afirmou.

Ela ainda completou que as aulas continuam em todas as escolas até o fim do ano letivo. “Nenhuma criança está sem merenda ou fora de aula e nenhum professor deixou a sala de aula por alguma história infundada. Ressalto que, com a realização do concurso municipal, está sendo necessário ajustar os contratos temporários para que seja possível a convocação, efetivação dos aprovados no concurso”.

O deputado Ibrain de Valmir subiu à Tribuna logo depois para reafirmar o dito no dia anterior. Ele garantiu que qualquer pessoa pode visitar a cidade e perceber o que está acontecendo nos serviços públicos.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Wênia Bandeira