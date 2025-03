Áurea Ribeiro questiona Prefeitura de Lagarto por extinção do Centro Municipal de Equoterapia

Em sua participação da Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) desta quarta-feira (19), a deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) levou a tribuna o seu descontentamento em razão do fechamento do Centro de Equoterapia do município de Lagarto.

“Em Lagarto, o nosso Centro Municipal de Equoterapia está fechado. É assustador, porque é um espaço novo, que foi entregue às mães atípicas para cuidar dos seus filhos e que funcionava todos os dias, gratuitamente. E hoje está fechado por questões políticas, pois querem apagar o histórico da ex-prefeita Hilda Ribeiro, de uma gestão humanizada, que cuidava de seu povo sem olhar cor partidária. Então, gente, vamos nos alertar. Somos mulheres, somos mães. Nos ajude a abraçar essa bandeira para que essa equoterapia retorne e seja reaberta para o atendimento das nossas crianças. Crianças que precisam e necessitam desse acolhimento”, afirmou a parlamentar.

O que é a equoterapia?

É um método terapêutico inovador que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar, envolvendo saúde, educação e equitação. Seu objetivo é promover o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais. Este método tem se mostrado eficaz na melhoria de diversos aspectos físicos e psíquicos dos pacientes, incluindo aumento da força muscular, coordenação motora, equilíbrio, socialização, autoconfiança e autoestima. As sessões, que duram cerca de 30 minutos e são realizadas uma vez por semana, podem ser individuais ou em grupo, sempre sob a orientação de um terapeuta especializado. Entre os principais benefícios estão melhorias significativas na força muscular, na coordenação motora e no equilíbrio, além de ganhos importantes na socialização, autoconfiança e autoestima dos praticantes.

Terreno em disputa judicial

Ainda segundo a deputada, a atual Administração teria fechado a equoterapia municipal para servir aos seus próprios interesses políticos.

“Eles entregaram um serviço que era público para um aliado e que agora, inclusive, deixou de ser gratuito. O terreno onde hoje funciona essa outra equoterapia está em disputa judicial, porque o atual prefeito quer anular a permuta feita. Mas ontem, a Justiça sergipana reconheceu a legalidade da permuta do parque de exposições, que tinha por objetivo desafogar as despesas com alugueis para funcionamento de órgãos do Município. E agora eu, como mulher, como mãe, pergunto: como ficam essas mulheres? Essas mães? Essas crianças que precisam da equoterapia? O que justifica essa crueldade?”, questionou, Áurea.

Gratidão ao Governo

Áurea Ribeiro parabenizou e agradeceu ao governador Fábio Mitidieri pela entrega da reforma e ampliação do Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro, localizado no povoado Jenipapo, em Lagarto.

As principais intervenções incluem a construção de uma quadra de esportes com arquibancada, duas novas salas de aula, um auditório, passarelas de acesso e espaços específicos para armazenamento de gás e lixo. Além disso, foram realizadas adequações na biblioteca, laboratórios de química e biologia, refeitório, salas de aula, sala de recursos, sala dos professores, depósito, almoxarifado, secretaria, coordenação e diretoria.

Pontos de apoio a Saúde, fechados

Novamente se reportando ao município de Lagarto, a deputada comentou sobre o fechamento de Pontos de Apoio à Saúde naquele município.

“Eu peço à secretária de saúde que tenha mais uma visão de sensibilidade para acolher o tratamento do nosso povo que está clamando por atendimento nos Pontos de Apoio à Saúde que foram fechados sem justificativa”, apelou.

Foto: Jadilson Simões

Por Alessandro Santos Monteiro