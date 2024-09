Autor de chacina na Rota do Sertão é preso em ação conjunta das Polícias Civil e Militar de Sergipe

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, por meio da Delegacia de Ribeirópolis, informou na madrugada deste domingo (08) sobre a prisão em flagrante do principal suspeito de uma chacina ocorrida no município de Nossa Senhora Aparecida.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas após a descoberta de seis vítimas de disparos de arma de fogo em um veículo localizado em uma estrada rural atrás do cemitério do povoado Lages.

Informações iniciais indicam que, após uma confusão durante um campeonato de sinuca em um bar local, uma briga entre participantes teria motivado o crime. De acordo com o delegado Gregório Bezerra, que comandou a ação policial, “durante intensas buscas na área rural da Rota do Sertão, o suspeito foi preso em flagrante no povoado Batinga, em Ribeirópolis, quando tentava fugir. O homem, identificado como o ex-presidiário José Sandro dos Santos, de 31 anos, confessou ter brigado minutos antes com as vítimas durante o campeonato de sinuca ocorrido em 7 de setembro no povoado Lages. Na ocasião, foram apreendidas uma espingarda calibre 12, munições e a motocicleta utilizada na ação criminosa.”

As vítimas foram identificadas como Adriano Bispo dos Santos, 36 anos; Jeovane Góis Lima, 31 anos; José Valduilson Oliveira, 61 anos; João Paulo Santana Bispo, 31 anos; Jeferson Sabino Bomfim, 29 anos; e Jackson Souza de Carvalho.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial e continuará as investigações para identificar todos os envolvidos no caso. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo total.

A operação contou com o apoio de equipes da Polícia Civil de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, sob o comando do delegado Gregório Bezerra; do coordenador das Delegacia do Interior, Jonathas Evangelista; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro; do Batalhão de Polícia de Caatinga, comandado pelo tenente-coronel Fabrício Almeida; da 3ª Companhia do 3º BPM, comandada pelo tenente Gledson; do GETAM/3º BPM; da equipe de Local de Crime da Polícia Civil, coordenada pela delegada Pamela Guarilha e pelo delegado Deskson; e oficiais investigadores de várias unidades da Polícia Civil.

Com informações e foto da SSP