Bacia Leiteira de Sergipe terá abastecimento de água que irá contribuir com a produção da região

Com agenda neste sábado, 21, no médio e alto sertão, o governador Fábio Mitidieri entregou obras e deu ordem de serviço para novos projetos de infraestrutura, como a construção de uma adutora que abastecerá com águas do Rio São Francisco a região que concentra maior produtividade de leite do estado. O projeto foi intitulado ‘Adutora do Leite’.

O governador começou o dia em Cumbe, no médio sertão, com a assinatura de ordem de serviço para reforma e modernização da quadra poliesportiva do povoado Saco Grande, orçada em R$ 505.882,90. “Nós vamos entregar uma quadra nova, coberta, com arquibancada, com banheiros. É uma obra importante para essa comunidade, que cobrava e aguardava há muito tempo. As pessoas estão felizes, e eu fico mais ainda, por poder trazer mais dignidade, mais oportunidade, mais qualidade de vida. Anunciamos também hoje mais calçamento aqui para a comunidade do Saco Grande, e isso também vai dar mais saúde e mais dignidade para o povo”, ressaltou o governador Fábio Mitidieri.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, lembrou que as obras fazem parte do programa Acelera Sergipe, uma estratégia para acelerar o desenvolvimento econômico e estrutural em todo o estado. “Nosso governador acaba de assinar outro serviço para reforçar a organização da quadra poliesportiva aqui no povoado de Saco Grande, no município de Cumbe. É uma obra de investimento de aproximadamente R$ 500 mil, incluída no programa Acelera. Vamos entregar essa quadra poliesportiva totalmente nova, para que a população aqui do povoado de Saco Grande possa usufruir desse benefício”, acrescentou o gestor.

“Este é o carro-chefe do Acelera: poder levar, para os 75 municípios do estado, obras estruturantes pelas quais a população aguarda e espera há muito, e que muitas vezes os municípios têm dificuldade financeira para realizar, então o Governo do Estado vem entregando, e eu espero que, até o final da nossa gestão, a gente possa ter entregue muitas obras do Acelera, melhorando a qualidade de vida da nossa população”, complementou o chefe do Executivo estadual.

A entrega da quadra foi comemorada pela comunidade local. “É com imenso prazer que hoje eu participo desse momento ímpar para o município de Cumbe, bem como para o povo de Saco Grande. Há muito tempo que os nossos moradores desejavam a reforma da quadra, em virtude do incentivo ao esporte aqui dos nossos jovens, que também ansiavam por essa reforma. Para todos nós é uma felicidade imensa, um momento que vai ficar marcado na história do povoado. Além da prática de esporte, também é um espaço para que nós possamos desfrutar de momentos de lazer, e com essa reforma da quadra municipal, os moradores terão esse espaço para fazer outros eventos”, considerou Janecleia Silva, moradora do povoado Saco Grande.

Já em Nossa Senhora da Glória, no alto sertão, Mitidieri entregou a duplicação da entrada da cidade, cujo investimento foi de R$ 5.687.728,72, deu ordem de serviço para implantação e pavimentação do Caminho da Fé – R$ 3.339.271,61 –, que promete fortalecer o turismo religioso no estado. Na ocasião, o governador elencou outra série de obras estruturantes que vêm sendo realizadas pela gestão estadual na região do sertão.

“Também já anunciamos o processo de licitação do projeto para a execução da obra de um novo rodoanel, uma obra muito relevante. Além disso, nos próximos dias, temos a ordem de serviço da rodovia Glória-Carira, que está bem deteriorada e que a população vem cobrando há muito tempo, e agora vai ser uma rodovia nova, pronta, qualificada. Já tivemos também a pavimentação da rodovia de Glória até Canindé, além de tantos outros investimentos que estão sendo feitos aqui no sertão e que, quando somados, ultrapassam os R$ 600 milhões. São obras que vão dar mais qualidade de vida, mais dignidade, mais oportunidade, gerar mais empregos e mais renda para a região”, exemplificou.

Adutora

Ainda em Glória, em visita à ExpoGlória 2024, o governador Mitidieri autorizou os estudos do projeto de engenharia para a execução da Adutora do Leite e assinou termo de cooperação técnica para cursos voltados ao setor leiteiro. A obra tem a previsão de investimento total de aproximadamente R$ 250 milhões, e o objetivo é trazer uma solução definitiva para a dessedentação (tirar a sede) animal no trecho entre Canindé de São Francisco e Nossa Senhora da Glória, usando a água captada no Rio São Francisco.

A obra abastecerá diversos tipos de criatórios comerciais e rebanhos, que somam aproximadamente 265 mil animais, sendo 180 mil somente bovinos, dos cinco municípios no trajeto de 108,60 quilômetros de extensão. A região, que compreende os municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória, é uma das maiores bacias leiteiras do Nordeste, e a dessedentação animal é uma reivindicação antiga dos produtores. A expectativa é de que a produção leiteira dos cinco municípios, que hoje é de 296.062.000 litros por ano (dados referentes a 2022), dobre com a implantação da Adutora do Leite.

A técnica de enfermagem Shirley Aparecida, moradora de Nossa Senhora da Glória, destacou que as obras no município devem levar benefícios para toda a população, em especial a Adutora do Leite, que vai facilitar o abastecimento de água para a localidade. “É sempre importante ter mudanças para melhorar, valorizar a cidade, ajudar o pedestre, o trânsito. E o que a população sempre reclama é sobre a falta de água nas comunidades”, opinou.

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER), Anderson das Neves, pontuou que as intervenções devem transformar o dia a dia da população em diferentes aspectos. “É mais uma obra e mais benefícios para a população do alto sertão, principalmente no município de Nossa Senhora da Glória, com essa nova entrada, com postes, iluminação, passeio. É uma obra que foi bastante solicitada, e o governo está pensando na qualidade de vida para toda a população do alto sertão. Com esses avanços, vamos trazer mais fábricas, mais empresários, estimular o agronegócio, melhorar o fluxo de transporte de veículos, evitando um transtorno para a população, evitando engarrafamento, evitando carros pesados na porta da população que vive aqui no município”, justificou.

ExpoGlória 2024

A Feira do Agronegócio de Nossa Senhora da Glória teve início na última quinta-feira, 19, e vai até este domingo, 22, no Parque de Exposições Cidade do Leite. A feira multieventos do agronegócio, com foco na pecuária leiteira, conta com exposição e leilão de animais, torneio leiteiro, palestras, estandes para venda de máquinas e equipamentos, de insumos e prestação de serviços. O Governo de Sergipe é patrocinador do evento e está com estande permanente durante todos os dias.

“É um evento muito grandioso, onde há diversos expositores gerando emprego e renda. Glória vem crescendo muito ao longo dos últimos dez anos, e a gente vê a força do povo sertanejo e do povo gloriense em produzir, em criar seu gado. Temos a indústria de laticínios, a grande maioria instalada aqui no município de Glória. Então essa feira vem consolidar toda essa gama de investimentos, mostrar não só para os sergipanos, mas para os produtores nordestinos, também, a qualidade do nosso rebanho e a resiliência do povo sertanejo. Sergipe, mesmo pequeno geograficamente, é o segundo produtor de leite aqui do Nordeste, e isso mostra a força da bacia leiteira sergipana”, sintetizou o secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva.

Produção de leite em SE

Sergipe aparece como destaque nacional quanto à aquisição e industrialização de leite. No primeiro trimestre de 2024, o estado chegou a 118.399 milhões de litros, uma alta de 6% em relação ao primeiro trimestre de 2023. No ano passado, Sergipe chegou a produzir 435.577 milhões de litros, um crescimento de 50 milhões de litros em relação a 2022. De acordo com a Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emdagro, a tendência é que o resultado do ano de 2024 continue em alta, chegando a percentuais entre 9% a 10% maior que o ano passado.

Com esse resultado, Sergipe continua como o segundo estado do Nordeste em relação à aquisição e industrialização de leite cru, atrás apenas da Bahia, com 149.145 milhões de litros, e o 10º lugar no ranking nacional. Os dados levam em consideração a aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos, sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal).

Foto: Arthur Soares