Arauá: candidato vai a ato de sua oposição para tumultuar e ofender

O candidato a vice-prefeito Tarcísio Barreto (PL), da coligação “Pra frente Arauá”, causou tumulto durante um evento da Coligação “Arauá no Rumo Certo”, no início da noite de sexta (13). Tarcísio tentou invadir com o carro a caminhada do Movimento 13, na praça do povoado Progresso, proferiu xingamentos, ofensas e gestos obscenos.

O movimento liderado pelo candidato a reeleição Dr Fábio e pelo vice Pedro da Sucupira estava fazendo a caminhada, como previsto e divulgado nas redes sociais, quando foram surpreendidos por Tarcísio Barreto, que estava em um veículo Corolla branco. O candidato do PL interferiu no trajeto do evento e insultou os candidatos Fábio e Pedro.

A campanha do candidato a vice Tarcísio Barreto tem sido marcada pela violência. Semana passada, o próprio candidato a vice foi condenado pela Justiça Eleitoral da 4ª Zona, com a decisão confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE), por proferir ofensas homofóbicas à honra do candidato a prefeito Dr Fábio.

Além disso, Tarcísio tem ameaçado e ofendido diversas pessoas, nas redes sociais e pessoalmente. Ele tem transformando a campanha em uma verdadeira arena de combate antidemocrático.