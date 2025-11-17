Bancada federal de Sergipe define R$ 415 milhões em emendas para as áreas estratégicas do estado

A bancada federal de Sergipe definiu, sob coordenação do senador Alessandro Vieira (MDB/SE), a destinação das emendas impositivas de bancada para 2026. São mais de R$ 415 milhões distribuídos em seis áreas prioritárias: Saúde, Habitação, Infraestrutura Urbana, Segurança Pública, Infraestrutura Turística e Desenvolvimento Sustentável Local e Integrado (maquinários e equipamentos).

A formalização ocorreu na sexta-feira (14), após semanas de diálogo entre deputados e senadores sergipanos. A articulação direta do senador Alessandro Vieira garantiu consenso em torno das prioridades e resultou em um pacote de investimentos considerado estratégico para o futuro de Sergipe.

Ao todo, a bancada pode indicar oito emendas. Os valores e áreas definidos foram: Infraestrutura urbana – R$ 23,8 milhões para obras estruturantes na Região Metropolitana de Aracaju; Habitação – R$ 40 milhões destinados a ampliar o acesso ao financiamento habitacional e apoiar programas de moradia; Desenvolvimento sustentável local integrado – R$ 43,5 milhões, voltado à compra de maquinários e equipamentos para fortalecer a produção rural, melhorar estradas vicinais e ampliar a capacidade operacional dos municípios; Segurança pública – R$ 18,5 milhões para ações de prevenção e enfrentamento à criminalidade, reforçando equipamentos e projetos voltados à proteção dos sergipanos; Infraestrutura turística – R$ 41 milhões destinados a fortalecer o potencial turístico de Sergipe, com apoio a projetos de infraestrutura turística no município de Canindé de São Francisco; Saúde – R$ 247 milhões, o maior volume de recursos, contemplando Governo do Estado, Municípios e Hospitais Filantrópicos. Entre os investimentos, R$ 9,5 milhões serão destinados ao Hospital de Amor.

A coordenação de Alessandro Vieira foi essencial para consolidar as prioridades. O senador conduziu reuniões individuais e coletivas, integrou propostas dos parlamentares e organizou o processo de escolha das oito emendas consensuais. Alessandro ressaltou a qualidade das sugestões apresentadas pela bancada.

“As indicações dos colegas foram muito positivas. Tivemos sugestões de segurança pública, de saúde para os municípios, de equipamentos de infraestrutura pela Codevasf, propostas de habitação e de turismo. Conversamos com todos e organizamos o melhor conjunto de investimentos para Sergipe”, afirmou Alessandro.

O senador também ressaltou a necessidade de ampliar os investimentos em Aracaju. “A prefeita Emília apresentou sugestões importantes, e vamos incluir ações de infraestrutura urbana para a capital, garantindo obras estruturantes que melhorem a qualidade de vida da população”, afirmou.

As emendas de bancada são recursos de execução obrigatória e representam uma das principais ferramentas de investimento federal nos estados. Para Sergipe, os mais de R$ 415 milhões definidos este ano correspondem a obras, equipamentos, programas de saúde, infraestrutura, segurança e ações que fortalecem a economia e as políticas públicas.

A liderança de Alessandro Vieira na coordenação garantiu um processo transparente, técnico e orientado a resultados, integrando diferentes visões e assegurando que os recursos atendam demandas concretas da população. Com a conclusão da definição, as emendas seguem agora para a Comissão Mista de Orçamento e, posteriormente, para o relatório final que compõe o Orçamento Geral da União.

Os investimentos marcam um passo decisivo para o desenvolvimento do estado, reforçando a capacidade de Sergipe de planejar o futuro com base em infraestrutura sólida, serviços públicos fortalecidos e políticas de longo prazo.

Por Laisa Bomfim – Foto Felipi Pimentel