Banese Card e Abrasel/SE firmam parceria para estimular crescimento

Os mais de 140 bares e restaurantes associados terão acesso ao portfólio de produtos e serviços

Auxiliar no desenvolvimento do setor de bares e restaurantes através dos produtos e serviços disponibilizados pelas empresas do Grupo Banese. Esse é o objetivo da parceria firmada entre a Associação da categoria em Sergipe (Abrasel) e o Banese Card, cuja assinatura foi realizada na noite da terça-feira, 20, na sede do cartão de crédito genuinamente sergipano e das maquinetas Mulvi Pay.

A parceria foi assinada pelo presidente e pelo diretor de Crédito e Serviços do Banese, Marco Queiroz e Wesley Cabral; pelo presidente e pelo diretor comercial do Banese Card, Thiago Bahia e Carlos André; pelo diretor-superintendente da Banese Corretora, Walter Dias; e pelo presidente da Abrasel/SE, Bruno Dórea. Diretores, superintendentes e funcionários das empresas do Grupo, empresários filiados à Abrasel/SE, e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), Elisson Vieira Bonfim, também participaram da solenidade.

Durante a vigência da parceria, os mais de 140 associados à Abrasel terão desconto no aluguel das maquinetas Mulvi Pay e redução nas taxas administrativas, de acordo com o porte e volumetria do estabelecimento; descontos nos seguros que atendam às necessidades do empreendimento, a exemplo do seguro vida ou empresarial; e acesso a produtos e serviços financeiros do banco com condições diferenciadas. Novos filiados à entidade também terão direito aos benefícios.

Também estará à disposição dos estabelecimentos filiados o cadastro do produto Banese Benefícios, que poderá ser usado para o recebimento das gorjetas dos funcionários dos associados. Em contrapartida, a Abrasel/SE divulgará amplamente entre os estabelecimentos filiados os benefícios da parceria, inclusive nas reuniões mensais, e utilizarão as maquinetas Mulvi Pay de maneira prioritária.

Para o presidente da Abrasel/SE, esse foi um momento importante para o setor de alimentação fora de casa, e demonstra a importância do Banese enquanto banco público e indutor do crescimento dos empreendimentos locais.

“Esse é um momento muito importante para o nosso setor. A partir de hoje, começa uma nova história, e agradecemos por estarem colocando à disposição todos os produtos e serviços que o Grupo possui. A Abrasel tem como missão representar e desenvolver o setor, e hoje demos mais um passo para fazermos isso na prática, pois essa parceria trará melhores condições para nosso setor, contribuirá para um ambiente mais fácil de empreender, e isso sim é desenvolver”, declarou Bruno Dórea.

Parceria esperada

O presidente do Banese Card, Thiago Bahia, endossou as palavras de Bruno Dórea sobre a felicidade pela parceria; ressaltou que esse foi um momento muito esperado pelo time Banese Card, que sempre quis estar mais perto do setor de bares e restaurantes de Sergipe; e agradeceu a confiança de todos os envolvidos.

“Estamos alegres porque as empresas do grupo trouxeram para a parceria boas alternativas para o setor. Que possamos alargar ainda mais esse relacionamento e estarmos cada vez mais juntos, participando dos eventos da Abrasel/SE. O intuito da parceria é que todos saiam ganhando: o Banese Card, os associados da entidade e o público, pois geraremos mais recolhimento de impostos, mais emprego e renda, e por consequência, mais entregas para a população. Estamos de portas abertas para que possamos fazer grandes negócios”, afirmou Thiago Bahia.

Para o presidente do Banese, Marco Queiroz, a parceria com a Abrasel é a prova de que o Grupo Banese tem buscado, dia após dia e incessantemente, estar mais perto do setor produtivo sergipano, além de ser comprometido em auxiliar o crescimento dos empreendimentos locais através da oferta de produtos e serviços, com condições especiais, que colaborem para o alcance dos resultados desejados.

“Essa é mais uma celebração que deixa a todos nós muito satisfeitos, pois quando um setor econômico cresce, ele sempre leva outros consigo. Esse movimento de ouvir aqueles que empreendem, em vários níveis, com o intuito de auxiliar na caminhada rumo ao sucesso, é uma das marcas da gestão do governo Fábio Mitidieri e uma das missões do Banese, enquanto agente fomentador da nossa economia”, assegurou Marco.

Foto: Ascom Banese