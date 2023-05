Banese continua 100% sergipano. Banco comunica ao mercado o fim das negociações com o Banco de Brasília

O Banese comunicou ao mercado, na noite de quinta-feira, 25, que o acionista controlador do banco, o Governo de Sergipe, decidiu encerrar as negociações com o Banco de Brasília (BRB) sobre eventual parceria estratégia para subscrever ações ordinárias da instituição sergipana.

Além do fim das negociações, o documento destaca que, por meio de ofício enviado ao banco, o Governo de Sergipe anunciou a pretensão de realizar, nos próximos anos, aportes financeiros no Banese, que deverão totalizar R$ 200 milhões.

“Tal manifestação representa a vontade pessoal do governador de Sergipe, e, por consequência, do controlador, numa demonstração de confiança na Companhia e em seu papel de fomento do desenvolvimento da região. Esclarecemos que tais aportes ficam condicionados, todavia, a diversos fatores, como a situação fiscal e financeira do Estado e eventuais autorizações legislativas porventura necessárias”, informa o ofício da Procuradoria-Geral do Estado enviado ao Banese.

Em março deste ano, o Governo de Sergipe obteve a aprovação da Assembleia Legislativa estadual para capitalizar o banco por meio da subscrição de novas ações no valor de até R$ 36 milhões. A transação está em curso e próxima à fase de homologação pelo Conselho de Administração do Banese.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, salienta que o Executivo estadual não adotará qualquer medida que possa levar à venda de parte ou totalidade do Banese. “O que nós vamos fazer é investir e fortalecer o Banese, para que ele continue fomentando a nossa economia e gerando emprego para o nosso povo. Sergipe não vai vender o Banese”, afirma Fábio Mitidieri.

Banco dos sergipanos

O Banese é um dos cinco bancos estaduais existentes no país e o único do Nordeste. Com 62 anos de existência, a instituição bancária segue sólida e economicamente saneada. Em Sergipe, a empresa é líder de captação de recursos e aplicação de crédito de livre destinação (crédito comercial), com 34,1% do mercado, segundo dados do Banco Central do Brasil de janeiro de 2023.