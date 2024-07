Banese disponibiliza antecipação do Saque-Aniversário FGTS

Banco possui uma das melhores taxas do mercado para essa operação de crédito. Contratação pode ser feita nos canais de autoatendimento, agências e Pontos Banese.

Para oferecer a correntistas e não correntistas do Banese a possibilidade de acesso a um dinheiro “extra”, de maneira rápida e sem burocracia, o banco dos sergipanos disponibilizou uma nova linha de crédito para antecipação de até cinco parcelas do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A contratação pode ser realizada nos canais de autoatendimento do Banco, assim como nas agências e Pontos Banese.

O Banese é uma das instituições financeiras com as melhores taxas de juros do mercado para essa modalidade de crédito. A contratação do Saque-Aniversário não compromete o orçamento familiar, já que o próprio saldo do Fundo serve como garantia para a operação, e os valores antecipados são descontados da conta do FGTS anualmente, de maneira automática, na data de aniversário do contratante.

Para ter acesso à antecipação dos valores do Fundo, o usuário deve ter saldo e conta (ativa ou inativa) vinculada ao FGTS. Também deve estar cadastrado no App do FGTS, na opção saque-aniversário. Ainda no aplicativo do Fundo, é necessário indicar o Banese como agente financeiro responsável pela operação de crédito.

Clientes correntistas do banco têm a possibilidade de realizar todo o processo de simulação e contratação do Saque-Aniversário na área ‘Crédito’, do App Banese. O produto também está disponível nos demais canais de autoatendimento do banco, além de agências e Pontos Banese.

Já os não correntistas do banco devem acessar o App do FGTS, credenciar o banco dos sergipanos como instituição financeira antecipadora, e em seguida ir até a unidade Banese mais próxima para efetuar a contratação, de acordo com a quantidade de parcelas e valores informados no aplicativo do Fundo de Garantia.

O passo a passo da contratação

Ø Para correntistas Banese

1 – Acesse o App Banese e vá para a área ‘Crédito’;

2 – Em seguida, o aplicativo vai redirecionar o cliente para o App do FGTS, onde ele deverá autorizar o Banese a consultar as informações do saldo do Fundo de Garantia, e indicar o banco dos sergipanos como a instituição financeira que fará a antecipação do Saque-Aniversário;

3 – Após a fase de autorização, volte para o App do Banese, simule e contrate os valores disponíveis.

4 – Em poucas horas, o dinheiro estará na sua conta.

Ø Para não correntistas Banese

1 – Acesse o App do FGTS e busque pela instituição financeira que será o agente financeiro da antecipação. Neste momento, digite o nome ‘Banco do Estado de Sergipe’;

2 – Após marcar o nome do Banese, autorize o banco como a instituição financeira que realizará a operação de crédito;

3 – Em seguida, vá até uma agência Banese munido de documentos pessoais, contrate a antecipação do Saque-Aniversário FGTS, e indique o banco onde deseja receber o valor antecipado.

