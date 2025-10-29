Banese realiza campanha especial de crédito consignado para servidores públicos até sexta

Servidores públicos estaduais (ativos, aposentados, pensionistas e contribuintes do Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe) e municipais que contratarem ou renovarem o crédito consignado no Banese até a sexta-feira, 31, receberão condições especiais. Os benefícios incluem taxas reduzidas com percentuais abaixo dos praticados pelo mercado e a possibilidade de pagar o valor contratado em até 144 meses.

As condições especiais fazem parte da campanha alusiva ao Mês do Servidor Público e visam auxiliar os funcionários públicos a alcançarem metas, realizarem sonhos ou organizarem o orçamento pessoal ou familiar. Outro objetivo da ação é aquecer a economia local e, assim, ampliar a geração de oportunidades no estado.

A contratação ou renovação do crédito consignado Banese pode ser feita em qualquer agência do Banco, na capital ou no interior do estado, e nos correspondentes bancários (pontos Banese), além do Internet Banking, caixas eletrônicos e aplicativo móvel do Banese.

Até a sexta-feira, no Espaço do Servidor, situado anexo à agência Antônio Carlos Franco, no bairro Jardins, em Aracaju, haverá uma recepção especial para os clientes. No Espaço, além de funcionários do Banco dos sergipanos auxiliarem os servidores públicos sobre as melhores soluções financeiras existentes para as situações apresentadas, um time do Banese Card também estará no local para fazer adesão ao cartão e/ou negociação de débitos existentes, também com condições exclusivas para o período.

Foto ascom Banese