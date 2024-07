Bareta Filho oficializa pré-candidatura a vereador de Aracaju

Na noite desta sexta-feira, 12, na Associação de Moradores dos Conjuntos JK e Sol Nascente, na Zona Oeste de Aracaju, o comunicador Bareta Filho (PRD) oficializou sua pré-candidatura a vereador de Aracaju.

O evento contou com a presença de honra do PRD, Maurício Pimentel; do presidente do partido pastor Alex; dos deputados federais Fábio Henrique (União) e Capitão Samuel (PP), além da pré-candidata a prefeita da capital, Yandra Moura (União) e de lideranças políticas como Heleno Silva e Jonny Marcos.

Amigos, familiares e apoiadores também lotaram o espaço.

Ao discursar, Bareta Filho destacou o momento de renovação da classe política e citou recentes casos de sucesso como os alcançados por Recife, com João Campos.

Destacando o legado da família Bareta, o pré-candidato disse que esse é o primeiro passo de uma caminhada que tem por objetivo promover a segurança, cuidar dos idosos e das pessoas com deficiência.

Tais palavras foram reverberadas por Yandra que destacou que a parceria tem tudo para ser vitoriosa e que ambos podem contribuir para a evolução da cidade.

