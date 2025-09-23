BARRA APARECE COMO MUNICÍPIO COM MAIORES GASTOS EM DIÁRIAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE SERGIPE EM 2025

Levantamento revela que as Câmaras Municipais de Sergipe gastaram R$ 7,9 milhões em diárias em 2025, com Barra dos Coqueiros liderando o ranking. Confira a lista completa.

Um levantamento detalhado sobre os gastos das Câmaras Municipais de Sergipe em 2025 mostra que o total investido em diárias alcançou R$ 7.949.261 ao longo do ano. Entre todos os municípios, Barra dos Coqueiros lidera o ranking, com despesas de R$ 496.100, valor significativamente superior ao registrado em cidades maiores, como a capital Aracaju, que contabilizou apenas R$ 79.250.

As diárias são valores pagos a vereadores e servidores para cobrir despesas de alimentação, hospedagem e transporte durante atividades oficiais realizadas fora do município. Entre as principais situações estão cursos, congressos, reuniões e outros eventos de capacitação.

O levantamento completo, que traz a lista de todos os municípios e os respectivos gastos, está disponível na íntegra pela Notícia de Sergipe aqui. Além de Barra dos Coqueiros, municípios como Ribeirópolis (R$ 302.050), Lagarto (R$ 272.160), Nossa Senhora da Glória (R$ 269.450) e Nossa Senhora do Socorro (R$ 265.200) aparecem entre os que mais gastaram. Outros municípios com valores expressivos incluem Frei Paulo (R$ 243.650), Capela (R$ 227.950), São Cristóvão (R$ 210.200), Poço Redondo (R$ 201.150) e Neópolis (R$ 195.650).

O destaque de Barra dos Coqueiros provoca questionamentos sobre a necessidade de gastos tão elevados em diárias, especialmente quando comparados a municípios maiores com despesas bem menores. Especialistas em administração pública reforçam que a transparência e o controle rigoroso dessas despesas são essenciais para garantir o uso responsável dos recursos públicos.

O levantamento evidencia ainda a diversidade de gastos entre os municípios sergipanos, mostrando que cada cidade aplica critérios diferentes para concessão de diárias. A análise aponta que, embora as diárias sejam instrumentos legítimos para a participação de vereadores e servidores em atividades externas, valores expressivos como os de Barra dos Coqueiros tornam imprescindível um debate sobre limites, planejamento e fiscalização.

Fonte: Notícia de Sergipe