Barra dos Coqueiros vem conquistando título de “nova queridinha da grande Aracaju”

“Quem Planta Trabalho, Colhe Prosperidade”. Esta é a analise de moradores do município de Barra dos Coqueiros e que tem a grande possibilidade de avançar muito mais nos próximos tempos.

Sob a liderança do prefeito Alberto Macedo, a cidade vem conquistando o título da mais nova queridinha da grande Aracaju. São diversos investimentos que a gestão está conseguindo, através de uma articulação jamais vista na região.

O que antes era apenas um puxadinho de Aracaju, a atual gestão abriu os olhos dos moradores, mostrando que a cidade pode muito mais. E desta forma o prefeito Alberto possui o apoio de diversas grandes lideranças do município, trabalhando diuturnamente por uma Barra pujante. Senão vejamos:

Hoje com a liderança do prefeito Alberto, a cidade conta com o apoio dos três senadores sergipanos, Alessandro Vieira, Laércio Oliveira e Rogério Carvalho, uma conquista relevante ter esse bloco apoiando o atual gestor, um feito nunca antes visto na história do município.

O deputado federal Fábio Reis é outro entusiasta da gestão municipal e apoia Alberto, assim como seu irmão, secretário de Sergipe em Brasília e deputado estadual licenciado Sérgio Reis.

Das lideranças da cidade conta ainda com os apoios dos últimos candidatos a prefeito do município: Gilson dos Anjos, Alysson Souza, Hebert Pereira e a Pastora Salete. Já na câmara municipal seis vereadores que desejam o real crescimento do município reconhecem o trabalho da gestão e mostram lealdade a Barra: Jorge Rabelo, Lucas dos Anjos, Sergio Souza, Eduardo Borges, Jailson Pereira e Professor Roberto, além das lideranças municipais e ex-vereadores Toinho da Toyota, Lania Ribeiro, Aracê, Durval e Daniel Moura.

Esse é um pequeno recorte da liderança incontestável de Alberto Macedo, que deu a volta por cima, depois de compreender que seria impossível transformar uma Barra dos Coqueiros Grande com o antigo grupo político que só desejava fazer da prefeitura um puxadinho da própria casa. Esse é o espírito republicano da atual gestão, e com esse grupo de parlamentares, ex parlamentares e fortes lideranças municipais, Alberto Macedo tem a faca e o queijo na mão para mostrar que a Barra é Grande.