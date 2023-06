Batalhão da Restauração promove o I Fórum de Conscientização ao dia Internacional do combate às drogas

Em alusão ao dia Internacional do combate às drogas, o Batalhão da Restauração promoveu o I Fórum de Conscientização sobre o assunto.

O evento ocorreu na manhã desta segunda-feira, 26, no Auditório da Escola do Legislativo João Seixas Dória (Elese), localizado na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

Durante o evento foi possível dar evidência à problemática das drogas, a partir do alerta e conscientização da população sobre os malefícios decorrentes do uso destas substâncias – responsáveis por afetar tanto o indivíduo como a sociedade -, bem como destacar a importância da prevenção e do tratamento. Segundo o Idealizador do Batalhão da Restauração, Samuel Barreto, o evento tem como objetivo alertar a população de Sergipe sobre os malefícios decorrentes do uso de entorpecentes.

“O problema das drogas ocorre em todo o mundo; aqui em Sergipe, com a comunidade terapêutica Batalhão da Restauração estas pessoas tem o tratamento gratuito. No fórum de hoje temos como meta celebrar a data e alertar a população sobre os riscos das drogas para os seus usuários e famílias e como se tornou um grande problema social”, afirmou, Samuel.

O evento também contou com a participação do médico sanitarista e gerente do programa estadual IST/AIDS, Almir Santana. Na oportunidade, o profissional falou sobre os riscos da associação entre drogas e sexo sem preservativo. “Eu digo que a relação entre IST e drogas é uma combinação perigosa. Quem usa drogas muitas vezes muda o comportamento, principalmente o sexual. Ela passa não ter consciência dos riscos, não ser seletivo quanto a parceiro sexual e ainda abandona o preservativo. Sem dúvidas, as drogas tornam as pessoas mais vulneráveis ao HIV, Sífilis e outras infecções. Por isso, viemos trazer a mensagem de combate as drogas”, pontuou o médico.

Durante a realização do fórum, a ex-Senadora da República Maria do Carmo Alves foi homenageada pelos importantes serviços prestados à sociedade, em especial, àqueles voltados para o combate às drogas. Na ocasião, a homenageada foi representada pela filha, Ana Alves.

Relatos

Para a residente, Jocileide, acolhida pelo Batalhão da Restauração, ressalta que a instituição está ajudando a largar o vício e viver uma nova vida. “Após passar por diversas clínicas em diferentes estados brasileiros, Jocileide Ribeiro encontrou na comunidade terapêutica Batalhão da Restauração o apoio necessário para lutar contras as drogas.

“Por questão de vivência o Batalhão da Restauração é muito diferente de tudo que já vivi. É uma clínica que não tem muros, com muito espaço verde e sua permanência é optativa. Essas ações fazem com que a gente se sinta bem e acolhido. A equipe de monitoras também é muito boa o que faz, com que a gente se sinta bem e queira lutar contra as drogas”, testemunhou Jocileide.

Fonte e foto assessoria