Bebê de quatro meses morre após esperar seis dias por vaga de UTI no Hospital Fernando Franco, em Aracaju

Fernanda Eloah, uma bebê de quatro meses, morreu no Hospital Municipal Fernando Franco, em Aracaju, nesta terça-feira (23), após aguardar uma vaga de UTI por seis dias. Eloah era uma menina com síndrome de down e sofria de cardiopatia.

Ela foi hospitalizada com sintomas gripais, que se agravaram. Segundo informações da SMS, a solicitação por uma vaga de UTI foi feita no último dia 17, quando a paciente foi internada na unidade de saúde, após apresentar quadro de sepse e de desconforto respiratório.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) informou que a “rede municipal gerencia atendimentos de média e baixa complexidade, sendo de responsabilidade da Secretaria de Estado a assistência de alta complexidade, conforme portaria 4.279 de 30 de dezembro de 2010 do Ministério da Saúde”.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que durante o período em que a criança esteve internada no Fernando Franco, ela estava em um leito com características de suporte qualificado. E que devido ao grande número de casos de síndromes gripais graves e bronquiolites a Central de Regulação de Leitos tem dado suporte para o atendimento de crianças de todas as unidades de saúde do estado, que não possuem leitos adequados para o atendimento de pacientes graves.