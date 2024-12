BELIVALDO CHAGAS DESMENTE ROMPIMENTO COM MARIVAL E APROXIMAÇÃO COM CRISTIANO EM SIMÃO DIAS

Em entrevista com Luiz Carlos Focca, na Metropolitana FM, na manhã desta quarta-feira, 18 de dezembro, o ex-governador Belivaldo Chagas (Podemos) desmentiu a informação acerca do rompimento político com o ex-prefeito Marival Santana (União Brasil) e a adesão ao agrupamento liderado pelo prefeito Cristiano Viana (PT), em Simão Dias. Ele disse que essa informação partiu de gente que não tem o que fazer.

Belivaldo ainda refirmou a boa relação com o gestor simãodiense. “O que existe com Cristiano é respeito, consideração, amizade e na hora de fazer política cada do seu lado, porém quando passar a eleição desce do palanque”, frisou o ex-governador.

Ainda durante a sua fala, Belivaldo também afirmou que não existe a possibilidade do ex-vereador Fábio Rabelo (PSD) assumir a Secretaria de Educação no município, pois ele atualmente responde pela direção do Hospital Pedro Valadares. “Ele nem foi convidado e se for não aceita”, disparou.

Dentre outras declarações políticas, Belivaldo destacou que o seu bloco político juntamente com o de Marival vai trabalhar para eleger o próximo presidente da Câmara de Vereadores, e apontou o nome de Dudu de Raimundo Lourenço (PSD) para o cargo.

Foto assessoria