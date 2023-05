“Belivaldo não tem liderança na capital e Edvaldo tem muitas falhas na administração. Principalmente na saúde e transporte, diz Alessandro

O programa jornalístico “Sergipe Verdade”, com apresentação do radialista George Magalhães tem sido um áudio defensor dos interesses do povo sergipano. Seja na cobrança por duplicação da BR-101, na insistente luta pela resolução do abastecimento de água ou na garantia de emprego para o povo.

Recentemente, a Unigel, que explora a produção de amônia, ureia e sulfato de amônia na cidade de Laranjeiras, anunciou que a partir do próximo dia 01 de Junho estará suspendendo temporariamente os contratos de trabalho dos colaboradores das atividades em Sergipe.

Com isso, a edição desta quarta-feira, 24, conversou com o coordenador da bancada federal no Congresso Nacional, o senador Alessandro Vieira (PSDB). Na oportunidade, o senador lembrou que reuniu a bancada para traçar soluções para a manutenção das atividades da Unigel.

“Para avançar neste imbróglio, nós precisamos da edição de uma Medida Provisória (MP) do Governo Lula, criando uma regulamentação específica para o setor de gás utilizado para fertilizantes nitrogenados”, frisou.

De acordo com o senador, caso não seja assim, não será possível resolver a situação. “Pois, temos um gás que custa $15 dólares, e para ser viável precisa estar na faixa de $7 dólares”, ressaltou.

Na ocasião, interagiu com o parlamentar o diretor do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe (Sindipetro AL-SE), Pedro Messias [Pedrão]. Que falou sobre a preocupação da categoria.

O Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás apenas de EUA, China e índia.

Eleição 2024

Prosseguindo com a entrevista, o senador falou sobre o processo eleitoral na capital sergipana. Que, na sua visão, ainda não ocorreu uma discussão sólida sobre nomes e que deverão ser discutidos com todos do agrupamento.

Questionado sobre a possibilidade de apoio à pré – candidatura do ex-governador Belivaldo Chagas em Aracaju, Alessandro ressaltou ter todo respeito em relação ao ex-governador. “Mas, ele não tem nenhuma liderança firmada na capital. Então, não é essa a marca de atuação ao longo de sua carreira política”, enfatizou.

Já em relação ao prefeito Edvaldo Nogueira, salientou que é preciso avançar. “A gestão de Edvaldo teve os seus méritos, mas tem lacunas que precisam ser resolvidas. Dentre estas: a questão da saúde e do transporte público que precisam ser resolvidos e arrastam – se há muitos anos”, disse.

Lei Paulo Gustavo

O senador explicou que através da Lei Complementar nº 195/2022 serão destinados R$ 32, 7 milhões de reais para os municípios sergipanos.o

“São valores significativos para categorias que foram penalizadas durante a pandemia e que precisam de uma retomada. Um setor que gera muito emprego”, explicou. Contudo, o senador espera que seja o mais rápido possível executado.

Coordenação Bancada Federal

O senador diz que trata-se de um trabalho conjunto e feito com a obrigação de levar o melhor para os sergipanos.

“Cobramos do governo federal o cumprimento de emendas que ficaram a pagar e, a agilidade no pagamento das emendas atuais”, exemplificou.

Para Alessandro, é um trabalho de garimpo e de identificação do que pode ser viabilizado para Sergipe.o “De compromisso com o cidadão”, finalizou.

Com Informações da rádio SIM 94, 3 Fm

Por Elder Santos