Beneficiários podem esclarecer dúvidas sobre desconto do Ipesaúde

Entrou em vigor neste mês de julho o reajuste do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), previsto na Lei nº 9.226/2023, que reestruturou a autarquia. O desconto em folha referente ao benefício é no percentual de 6% para titulares, e de acordo com o que consta no Art.14 da Lei, Inciso II, para beneficiários-dependentes (pai e mãe, desde que não tenham rendimentos próprios e não sejam beneficiários-contribuintes do Ipesaúde), no percentual de 8%. Já a contribuição mensal dos demais beneficiários-dependentes, os valores pagos obedecem aos percentuais estabelecidos em tabela, bem como para os beneficiários-contribuintes decorrentes da celebração de convênios com Prefeituras e Câmaras Municipais, que pagam a tabela de valores fixos, por faixa etária.

Muitos servidores estão com dúvidas em relação ao desconto realizado na folha de pagamento, e que consta no contracheque, relativo ao benefício do Ipesaúde. Para sanar os questionamentos, o instituto informa que está realizando o atendimento presencial dos beneficiários na sede da autarquia, localizada na Rua Campos, 177, no Bairro São José, no horário das 7h às 15h45, para liberação de senha, e o atendimento é feito até as 16h. Os servidores também podem procurar o setor administrativo-financeiro dos seus órgãos de origem, de posse do seu contracheque, para tirar dúvidas relacionadas ao desconto com o reajuste.

Ao chegar à autarquia, o servidor terá a avaliação do seu caso, realizado pela equipe da Diretoria de Controle e Cadastramento com os Beneficiários (Dircab). A presidência do Ipesaúde ressalta que tudo o que foi aprovado está sendo praticado rigorosamente, de acordo com a Lei e com todas as alíquotas parametrizadas.

