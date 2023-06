BID aprova andamento do programa “Construindo para o Futuro”

Prefeito Edvaldo Nogueira, secretários e técnicos do programa participaram de reunião com diretores do banco, nesta quarta-feira, 21, em Brasília

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde desta quarta-feira, 21, com os diretores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ocorrido na sede da instituição financeira na capital federal, o encontro teve como finalidade a revisão de carteira do programa “Construindo para o Futuro”, que está sendo executado em Aracaju a partir de um financiamento da Prefeitura com o banco – de mais de R$ 300 milhões -, e que inclui obras grandiosas, como a construção da avenida Perimetral Oeste e a revitalização do Parque da Sementeira. Participaram da reunião secretários municipais e a equipe técnica da gestão responsável pelo programa. Representantes do governo federal também acompanharam a reunião para verificar como os recursos estão sendo aplicados na capital.

“Temos um grande compromisso com este contrato. Estamos debruçados nos projetos e comprometidos em entregá-los à nossa população. A avenida Perimetral Oeste, por exemplo, vai ter um grande impacto na mobilidade urbana, mas também irá levar desenvolvimento econômico para a região onde está sendo erguida. Assim também será com as demais obras sociais e de proteção ambiental que estão sendo realizadas com os recursos do BID. São ações grandiosas, transformadoras, e que serão fundamentais para o progresso da cidade”, destacou Edvaldo.

Na reunião, a coordenadora de Planejamento do programa “Construindo para o Futuro”, Michelle Lemos, fez uma ampla explanação sobre o andamento do financiamento. Ela mostrou as obras já realizadas com os recursos, como a construção de escolas, praças, unidades básicas de saúde, Centros de Referência e Assistência Social (Cras), e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), além de Estações de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos, os ecopontos. A coordenadora também detalhou o ritmo das obras da avenida Perimetral Oeste, incluindo as desapropriações e construção de unidades habitacionais, além da licitação para reforma completa do Parque da Sementeira.

Ao assistirem a apresentação, os diretores do BID elogiaram o programa da Prefeitura de Aracaju. Eles entendem que a gestão municipal tem conseguido dar seguimento às metas e objetivos estabelecidos, bem como tem atendido os regramentos da instituição financiadora. O representante do Banco Interamericano no Brasil, Morgan Doyle, disse que o banco está orgulhoso da parceria com a gestão de Aracaju e que é uma grande satisfação poder acompanhar o andamento desta segunda operação de crédito firmada com a Prefeitura, constatando os avanços de grandes obras.

O Programa de Requalificação Urbana “Construindo para o Futuro”, já entregou diversas obras na capital, como oito praças no bairro 17 de Março, dois ecopontos, e o novo cercamento do Parque da Sementeira. Estão em andamento a obra da avenida Perimetral Oeste e a infraestrutura de um conjunto habitacional no Lamarão. Também foram pagos com recursos do financiamento as indenizações de desapropriações realizadas na área por onde a avenida passará. Uma praça, no bairro Jabotiana, encontra-se em fase de licitação, bem como a reforma interna do Parque da Sementeira. Duas praças no bairro Santa Maria, erguidas também com recursos do BID, estão concluídas e serão entregues à população.

Participaram da reunião os secretários Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Augusto Fábio de Oliveira (Planejamento, Orçamento e Gestão), Jeferson Passos (Fazenda) e Simone Santana (Assistência Social).

Foto: Ana Lícia Menezes