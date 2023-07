BID e BNB visitam Sergipe para avaliar projetos do Governo do Estado

O Governo de Sergipe está empenhado em fomentar o escoamento das cadeias produtivas entre os mercados consumidores internos e externos. Para isso, ainda no mês de abril, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) apresentou projetos técnico-econômicos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A iniciativa está voltada à melhoria da trafegabilidade em rodovias estaduais e estradas vicinais, proporcionando, inclusive, que produtos perecíveis do setor agrícola cheguem ao destino com menor desgaste e perdas possíveis.

Após avaliados e se aprovados, esses projetos podem ser viabilizados pelas respectivas instituições financeiras, através do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), que está relacionado a rodovias, ramais ferroviários, condomínios logísticos, irrigação, saneamento, energia e conectividade. E uma das etapas da avaliação aconteceu em Sergipe nesta terça-feira, 4.

Acompanhados do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas, os consultores do BID, Gabriel Dalfre e Juliana Jovanini, e do Banco do Nordeste, Mônica Torres, iniciaram o período de visitas sobrevoando a área que dá acesso ao Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), localizado no município da Barra dos Coqueiros. O voo esteve sob a responsabilidade do tenente-coronel César, da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE).

“Neste ponto do Estado, o governo pretende melhorar a infraestrutura rodoviária a partir da duplicação da SE- 240/ Trecho BR-101/TMIB, e da SE-100/Trecho saída da ponte Aracaju/Barra dos Coqueiros/Povoado Jatobá/TMIB. O objetivo é ampliar o desenvolvimento da região através da Rota do Gás”, ressaltou Luiz Roberto.

Já com as presenças da secretária Executiva da Sedurbi, Ana Cristina Prado, e do gerente de Distrito Rodoviário do DER, Edson Vieira Teles, os percursos seguintes aconteceram por rodovias, tendo como observação, inicialmente, aquelas que formam o denominado ‘Quadrilátero do Desenvolvimento’, que interliga a BR 101 a SE-270, de Aracaju a Lagarto; a SE-170 de Lagarto a Itabaiana; a BR-235 de Aracaju a Itabaiana. De acordo com o secretário, em determinados trechos do quadrilátero, o Governo de Sergipe pleiteia obras de infraestrutura rodoviária voltadas à duplicação.

Comitiva

Finalizando a programação, a comitiva passou por São Miguel do Aleixo e, mais adiante, visitou trechos da SE-175. “Solicitamos a implantação da rodovia no trecho entre Feira Nova e o Povoado Jibóia, em Gararu. Aqui teremos a Rota do Leite”, informou Luiz Roberto, destacando que, se aprovada, as obras de a implantação dessa rodovia também beneficiarão os municípios de Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha, além de Nossa Senhora de Lourdes e Itabi, que, junto com Gararu, apresentaram crescente produção de leite.

“Dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento e Pesca (Seagri), atestam que Sergipe produziu 435,5 milhões de litros de leite em 2021, com incremento de 20% relativo ao ano anterior, apresentando tendência crescente”, com a melhoria da malha viária, a economia estará ainda mais impulsionada”, completou Luiz Roberto.

A servidora do Banco do Nordeste e integrante do Grupo de Trabalho do Prodepro, Simone Eugenia Lima, avaliou como positiva a visita realizada. “Viemos conhecer as estradas que já foram pré-selecionadas para entrar no programa de contratação com o Estado de Sergipe. Viemos com os consultores do BID conhecer a parte de gestão ambiental dos projetos. Constatamos que são estradas tranquilas e se enquadram dentro do programa. A partir disso seguiremos com análise e alavancar através dessas as outras rodovias, porque fazemos a pré análise do que já existe de projeto pronto, mas também a gente vai financiar a elaboração de outros projetos e aí contempla tudo junto, não é só recurso para estas rodovias, a gente alavanca com elas a perspectiva de um contato maior com outras rodovias”, ressaltou.

Para o consultor do BID, Gabriel Dalfre, a inspeção ‘in loco’ fundamentará a avaliação do projeto. “Viemos conhecer a proposta de incorporação dessa obra em um dos projetos que serão financiados pelo Banco do Nordeste com o apoio do BID. Tivemos um conhecimento geral do contexto e da importância que terá a obra para o escoamento da produção para essas áreas que têm importância tanto para a agricultura quanto para a pecuária. A nossa ideia é avaliar junto com o Banco do Nordeste como serão os critérios para a aprovação do ponto de vista socioambiental para que tenhamos um projeto sustentável e que possa trazer muitos benefícios para toda a população dos municípios envolvidos”, afirmou.

Foto: Marcos Rodrigues