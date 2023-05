Bittencourt alerta servidores para a realização do Censo

Durante o pronunciamento na sessão desta quarta-feira, 10, o vereador Professor Bittencourt (PDT) fez uso da Tribuna para fazer um alerta aos servidores do município de Aracaju que ainda não realizaram o censo previdenciário. O censo é de caráter obrigatório para todos os servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas de todos os poderes ligados ao Aracaju Previdência, e é o instrumento usado para atualização dos O prazo para a realização do censo previdenciário encerrou no dia 31 de março, e ainda tem servidor que não realizou o recadastramento.

“Alguns servidores ainda não realizaram esse censo. Houve uma prorrogação até o dia 31 de março, e naquele período algo em torno de 800 pessoas ainda não tinham feito o censo. É muito importante que os profissionais façam o censo, pois uma das implicações da não realização do censo previdenciário, em última instância, é o afastamento do profissional do serviço público”, alertou Bittencourt.

De acordo com o parlamentar, cerca de 180 servidores não fizeram o recadastramento. “Hoje, nós temos algo em torno de 180 pessoas que ainda não fizeram o censo. Esse censo é muito importante para que a administração tenha controle. Existe uma lei que determina que a cada cinco anos seja realizado o censo. É importante, primeiro, para a certificação de vida, em especial, os aposentados, mas ainda temos uma quantidade expressiva, algo em torno de 180 servidores que são ativos, inativos e aposentados que estão com essa pendência”, pontuou.

O parlamentar ressaltou ainda que mesmo após o encerramento do prazo, é importante que esses servidores procurem atualizar o cadastro, caso contrário, haverá a suspensão do salário. “A prefeitura ainda está recebendo e fazendo esse cadastro. Na medida que essas pessoas, que estão nessa relação não se apresentem, elas correm o risco de não receber o salário. O não cadastramento implica na suspensão do salário. Seis meses após o encerramento de todo o processo, a não manifestação de qualquer natureza nesse sentido, a pessoa pode perder o vínculo com o município da cidade de Aracaju”, finalizou.

Para mais informações, os servidores podem ir até a sede do Aracaju Previdência, que fica na avenida Desembargador Maynard, 1145, bairro Suíssa. O segurado ainda pode entrar em contato pelos telefones (79) 98134-5277 e (79) 99119-8596, ou através do e-mail atendimento.ajuprev@aracaju.se.gov.br.

Por David Rodrigues

Foto: Gilton Rosas