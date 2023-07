Boletim médico diz que Vereadora Ângela Melo apresenta melhora

O boletim médico liberado nesta quarta-feira (12), pelo Hospital Primavera, em Aracaju, informa que a vereadora Ângela Melo apresenta “melhora gradativa do quadro clínico e sinais vitais estáveis”. Ela está internada desde a última quinta-feira (8) para tratar uma pneumonia.

O boletim assinado pelos médicos Diego Leonnardo Reis, Ricardo Ferreira Leite e Tábita Ribeiro Vicente Dutra, diz que Ângela segue “necessitando de suporte ventilatório invasivo em protocolo de desmame, sem sedação contínua e sem drogas vasoativas e que continua em tratamento da pneumonia com antibioticoterapia”.

A vereadora Ângela Melo foi internada na última quinta-feira (6), com quadro de rebaixamento do nível de consciência seguido de insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório invasivo.