Boletim médico mostra que a vereadora Ângela Melo apresenta melhora

O boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (19), sobre o quadro de saúde da vereadora Ângela Melo (PT), de 67 anos, mostra sinais de melhora.

O boletim diz que a vereadora está sem sedação contínua e usando droga vasoativo em processo de desmame. Ângela Melo permanece internada na na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital.

Ela está acompanhada por familiares, com despertar calmo e interagindo.

A vereadora continua com o tratamento contra pneumonia com antibioticoterapia de amplo espectro, informa o boletim.

O boletim é assinado pelos médicos Diego Leonnardo Reis, Ricardo Ferreira Leite e Tábita Ribeiro Vicente Dutra, que a acompanham no tratamento.

A vereadora foi internada na quinta-feira (6) da semana passada, com quadro de rebaixamento do nível de consciência seguido de insuficiência respiratória com necessidade de suporte ventilatório invasivo.