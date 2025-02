Bolsonaro indica Rodrigo para o Senado em 2026: “Valadares, por Sergipe!”

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou claro: Rodrigo Valadares é o nome da direita para o Senado em 2026. Durante entrevista ao jornalista Leo Dias, Bolsonaro mencionou o deputado como um dos seus aliados mais fiéis e um possível candidato por Sergipe.

“Quem vai organizar o Senado no ano que vem sou eu. Alguns já estão fechando… O Valadares, por Sergipe, que é o relator do projeto da Anistia”, afirmou Bolsonaro.

A fala do ex-presidente confirma o que muita gente já sabe: Rodrigo Valadares é hoje o principal representante do conservadorismo em Sergipe. Ele tem sido uma voz firme na defesa da liberdade, enfrentando os abusos do sistema judiciário e protegendo os conservadores perseguidos. Como relator do PL da Anistia, Rodrigo tem trabalhado para garantir justiça a quem foi injustamente criminalizado por suas opiniões.

Rodrigo Valadares: “Sou seu soldado, Capitão Bolsonaro!”

Ao saber da declaração de Bolsonaro, Rodrigo Valadares agradeceu o reconhecimento e reafirmou seu compromisso com o povo sergipano.

“Será uma honra representar Sergipe no Senado, com a permissão de Deus.

O povo já pede isso, e o presidente Bolsonaro veio reafirmar esse sentimento. Essa é a missão que ele me deu, e eu estou pronto para cumpri-la”, disse o deputado.

Rodrigo Valadares não é apenas mais um político: ele é o único nome da direita em Sergipe verdadeiramente alinhado com Bolsonaro. Jovem, corajoso e comprometido com os valores conservadores, ele já se destaca como a melhor opção para dar voz ao povo sergipano no Senado.

Fonte e foto: assessoria