Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência e sai Márcio Macedo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), nesta segunda-feira (20), e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Em seu lugar, assumirá o sergipano Márcio Macêdo, que estava na função desde o início do governo, em janeiro de 2023. Em suas redes sociais, Márcio disse que “eu estou saindo para ser candidato em 2026, e o Guilherme Boulos está entrando, que não será candidato, pra cuidar da gestão. Quero dizer que saio com a sensação da missão cumprida. Todas as propostas que o presidente assumiu nas urnas, na campanha eleitoral, todos os programas que foram discutidos e organizados na transição e todas as propostas que compõem o planejamento do governo do presidente Lula, no que concerne à participação social, estão sendo colocadas em prática ou já foram realizadas ou já estão em processo de realização”, disse Márcio em vídeo.

O anúncio foi feito em comunicado oficial do Palácio do Planalto. A troca será formalizada na próxima edição do Diário Oficial da União (DOU).

A Secretaria-Geral a Presidência é o ministério responsável pelo diálogo e interlocução do governo com organizações da sociedade civil e movimentos sociais.

Na reunião em que Boulos recebeu o convite para a pasta, estavam presentes Márcio Macedo, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, e os ministro Rui Costa, da Casa Civil, e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social.

Com informações da Agência Brasil – Foto: Ricardo Stuckert