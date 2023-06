Breno Garibalde chama atenção para o aterramento de lagoas

Na quarta-feira, 14, o vereador Breno Garibalde utilizou o Grande Expediente da Câmara de Aracaju para trazer mais uma vez a reflexão sobre o modelo de cidade que vem sendo construído há décadas. Na sua fala, o parlamentar destacou a situação da Zona de Expansão, onde as lagoas naturais de drenagem estão sendo aterradas pela especulação imobiliária.

“A Zona de Expansão tem uma área continua de drenagem já natural. Mas os condomínios estão chegando e aterrando essas lagoas, fazendo com que as ruas fiquem inundadas, o que prejudica todos os moradores. A grande questão é: como esses condomínios estão sendo licenciados? A gente precisa cobrar da Adema, da Sema, da Emurb. Isso não pode acontecer”, disse Breno.

Segundo o vereador, a Jabotiana enfrenta o mesmo problema, por causa do aterramento do Rio Poxim. “Isso é um problema gigantesco! A Jabotiana sofre o que sofre hoje por causa disso, as margens do rio foram todas impermeabilizadas, causando inundações. A gente vai deixar acontecer a mesma coisa na Zona de Expansão?”.

Diante da situação, o vereador destaca mais uma vez a importância da revisão do Plano Diretor. “É ele que vai dizer que essas áreas precisam ser preservadas, que é possível fazer um condomínio, mas é necessário deixar a lagoa de drenagem no meio do empreendimento. O setor imobiliário precisa entender que é possível e necessário aliar desenvolvimento com sustentabilidade”, ressalta o parlamentar.

Guarda municipal e agentes da SMTT

Ainda em sua fala, Breno Garibalde reafirmou o apoio à categoria de guardas municipais e agentes da SMTT de Aracaju, na luta pelos direitos dos servidores. “Recebemos os projetos ontem e estamos analisando, ouvindo os lados para ver o que pode ser feito”.

Outro ponto importante destacado pelo parlamentar foi a importância da capacitação da Guarda Municipal de Aracaju. “A formação da categoria é fundamental e retirar a gratificação deles pela capacitação é uma coisa que me preocupa, mas vamos analisar e ver a melhor solução para isso. Tem também a questão da SMTT, que está protestando sobre a vigilância no trânsito. Quero deixar claro que as categorias terão todo o meu apoio, vou dialogar e meu voto vai ser de acordo com o interesse das categorias”, garante Breno Garibalde.

Foto: Gilton Andrade

por Nayara Araujo