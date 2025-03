Breno Garibalde pede retomada do programa Jovem Aprendiz na gestão municipal

Em pronunciamento na Câmara de Aracaju durante a sessão plenária desta quinta-feira, 27, o vereador Breno Garibalde falou sobre a importância do programa Jovem Aprendiz para os jovens aracajuanos.

“Um programa tão importante para o desenvolvimento dos nossos jovens, mas infelizmente foi esquecido. Em outras épocas tivemos esse programa muito fomentado na nossa cidade, e hoje não vemos mais”, lamentou o parlamentar.

Ainda em sua fala, Breno lembrou que já há uma lei municipal sancionada no ano de 2017, pelo então prefeito Edvaldo Nogueira, que trata da contratação de menor aprendiz no âmbito do município de Aracaju. Porém, o programa não foi colocado em prática nas secretarias municipais.

“Com a nova gestão, quero fazer um apelo para a prefeita Emília para que retome esse programa. Seria muito legal ver os jovens trabalhando dentro da gestão, sendo inseridos no mercado de trabalho. É uma oportunidade muito valiosa para esses jovens. Inclusive, aproveito para estender o apelo para o nosso presidente Ricardo Vasconcelos, que possamos ampliar esse programa e trazer aqui para a Câmara de Vereadores”, pontuou Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Luanna Pinheiro