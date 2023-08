Brics: Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova financiamento de R$ 500 milhões para Aracaju

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira, 15, a contratação, pela Prefeitura de Aracaju, de operação de crédito no valor de 105 milhões de dólares – cerca de R$ 500 milhões – junto ao Novo Banco do Desenvolvimento (NBD). A proposta, que teve como relator o senador Laércio Oliveira, foi aprovada, por unanimidade, pelos membros do colegiado. A propositura seguirá, ainda nesta terça-feira, para apreciação no plenário do Senado, a pedido do senador Rogério Carvalho, que solicitou urgência no encaminhamento. Ao acompanhar a votação em Brasília, o prefeito Edvaldo Nogueira comemorou a aprovação do financiamento pela CAE.

“Este é um momento de grande felicidade. O nosso financiamento junto ao Novo Banco do Desenvolvimento acaba de ser aprovado pela CAE, por unanimidade, e, com isso, avançará para o plenário do Senado, ainda hoje, para votação. Este é um grande passo, pois serão mais de R$ 500 milhões aplicados em grandiosas obras que transformarão a nossa cidade, sobretudo a Zona de Expansão, preparando-a para um futuro de progresso e desenvolvimento. Agradeço ao senador Laércio Oliveira que teve um trabalho muito importante, de defesa do nosso projeto e da nossa capital”, destacou Edvaldo.

Da mesma forma, o senador Laércio Oliveira, que deu parecer favorável à Mensagem 52/2023 na CAE, se disse muito feliz pela aprovação unânime da propositura. “A comissão estava cheia. Todos os senadores e senadoras comprometidos por Aracaju, reconhecendo a cidade e a força do trabalho do prefeito Edvaldo Nogueira. Nosso compromisso, agora, é aprovar o projeto no plenário, garantindo dias ainda melhores para a nossa capital”, frisou.

Maior pacote de investimentos

Os recursos do financiamento entre a Prefeitura de Aracaju e o Novo Banco de Desenvolvimento se destinam ao programa “Aracaju Cidade do Futuro”. Representando o maior pacote de investimentos da história da cidade, ele assegurará a realização de mais de 20 obras estruturantes que incluem saneamento básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias. Entre os projetos que serão executados com o empréstimo de R$ 500 milhões estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura do canal do Médici, a infraestrutura do canal da Zona de Expansão, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais três importantes corredores de trânsito da capital: as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA