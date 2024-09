BRT: Emília pretende modernizar o transporte público de Aracaju

A insatisfação com o sistema de transporte coletivo de Aracaju tem sido um problema recorrente na vida dos aracajuanos. A cada quatro anos, os aracajuanos ouvem as mesmas promessas de melhorias, mas a realidade é que pouco tem mudado. Diante desse cenário, Emília Corrêa (PL) traz uma proposta ousada e inovadora para a cidade: a implantação do BRT (Bus Rapid Transit).

O BRT é um sistema de transporte coletivo moderno, rápido, eficiente e pontual. Sua principal vantagem é a capacidade de oferecer um serviço de qualidade superior ao atual, sem onerar a tarifa, proporcionando à população mais conforto e segurança. É um modelo que já foi adotado com sucesso em diversas cidades ao redor do mundo e do Brasil, como Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, mais recentemente, Goiânia, mostrando que é possível transformar a mobilidade urbana.

“O projeto para Aracaju foi iniciado durante a gestão do ex-prefeito João Alves, mas foi abandonado por Edvaldo Nogueira. Vamos retomar os estudos para a implantação do BRT em Aracaju, entendendo que essa mudança estrutural é essencial para o futuro da cidade”, frisou Emília.

Para a candidata, além de corrigir os mais graves problemas do atual sistema, é preciso pensar no futuro e oferecer um novo modelo que foque no crescimento da capital. “Precisamos avançar e preparar a cidade para o futuro. O modelo atual não serve mais para Aracaju. Queremos virar essa chave e trazer algo moderno, que atenda a essa e às futuras gerações”, afirma Emília Corrêa.

Ascom/Coligação “Por Uma Nova Aracaju”