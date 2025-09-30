CADA CENTAVO DESVIADO DE APOSENTADOS É UM CRIME SOCIAL, AFIRMA ALESSANDRO VIEIRA EM OITIVA DA CPMI DO INSS

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) marcou presença na oitiva realizada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no INSS. O interrogatório desta segunda-feira (29) ouviu o presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares), Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi preso em flagrante pela comissão por supostas irregularidades no depoimento, sob acusação de falso testemunho. O fato evidencia a gravidade dos indícios sob investigação.

Com formação de delegado da Polícia Civil e reconhecida capacidade técnica de inquirir com precisão, o senador Alessandro Vieira utilizou a oportunidade da oitiva para questionar detalhes das operações, cobrar documentos e cruzamentos de dados, exigindo transparência e explicações concretas das entidades e pessoas envolvidas.

Alessandro reforçou que a fraude no INSS representa um crime contra os mais vulneráveis, defendendo responsabilização exemplar de quem desvia recursos ou permite descontos indevidos em benefícios. “Quem mente diante de uma comissão de investigação afronta não só os membros, mas toda a sociedade. Cada centavo desviado ou descontado indevidamente de aposentados representa crime social e um ataque direto a milhões de famílias que dependem desse sistema”, reforça.

A CPMI do INSS segue apurando contratos, convênios e operações financeiras que resultaram em descontos indevidos nos benefícios previdenciários. Alessandro Vieira tem defendido que o trabalho da comissão precisa avançar com rigor técnico e independência, para garantir que irregularidades sejam identificadas e que os responsáveis sejam punidos.

