CAIXA CONTRATA 1,2 MIL NOVAS MORADIAS DO MINHA CASA, MINHA VIDA EM CINCO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

A CAIXA assinou, na última segunda-feira (11), contratos para a construção de 1.210 novas unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), destinadas a cinco municípios do interior de Sergipe: Campo Brito, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro e Simão Dias. Os investimentos somam cerca de R$ 171,6 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

A superintendente de rede da CAIXA em Sergipe, Silvia Pelloso, destacou a importância da CAIXA no evento. “A CAIXA comemora esses 16 anos do MCMV renovando, nesse evento, o nosso compromisso com a habitação social, contratando mais 1.200 novas moradias em Sergipe. Nossa missão é trazer a dignidade da casa própria, o emprego e o desenvolvimento, pois somos indispensáveis para a realização desses sonhos”, afirmou Silvia.

Em Campo Brito (SE), o conjunto habitacional Ana Souza Brito – etapa I contará com 50 casas. Em Lagarto (SE), os residenciais Cidade Nova – etapa I, II e III, contarão com 480 apartamentos no total. Em Nossa Senhora da Glória (SE), o residencial Elza Nogueira – etapa I contará com 100 casas. Já em Nossa Senhora do Socorro (SE), os residenciais Rio Sergipe – etapa I, II e III, contarão com 480 apartamentos no total. Em Simão Dias (SE), o residencial Agenor Ribeiro – etapa I contará com 100 casas.

Todos os empreendimentos fazem parte do Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinados a famílias de baixa renda, que ganham até R$ 2.850.

16 anos do programa MCMV:

Com o tema “Caminhos para os municípios reduzirem o déficit habitacional”, o evento em comemoração aos 16 anos do programa contou com painéis técnicos e debates com especialistas nacionais e regionais. Os temas incluíram o papel do Governo Federal, os avanços e desafios do MCMV em Sergipe e o uso de tecnologias na construção de unidades habitacionais.

A CAIXA participou do painel “O papel da CAIXA nos 16 anos do MCMV”, representado pela superintendente executiva de Habitação da CAIXA em Sergipe, Maria Aparecida Zuber.

O evento foi promovido pela Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve/SE) e a Associação dos Dirigentes das Empresas da Indústria Imobiliária de Sergipe (ADEMI/SE). Contou com a participação de representes do poder público federal, estadual e municipal, bem como entidades públicas e privadas ligadas ao segmento de habitação.

Balanço em Aracaju:

Desde a retomada do programa MCMV, em 2023, a CAIXA soma 22 empreendimentos e 2.834 mil unidades habitacionais contratadas no estado de Sergipe, na modalidade do Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial, com investimento acumulado na região de R$ 398 milhões.

Assessoria de Imprensa da CAIXA – Foto: Ascom GOV/SE