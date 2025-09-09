Câmara de Aracaju anuncia novas CPIs em meio a críticas sobre obras, gastos e defesa do Nordeste

Fábio Meireles cobra transparência em contratos e obras públicas

O vereador Fábio Meireles abriu o Grande Expediente, desta terça-feira (09) durante a 72ª Sessão Ordinária, exibindo um vídeo de reunião com a secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, e elogiou a escolha da prefeita:

“Elaine é uma pessoa sábia, humilde e competente para atuar na pasta”.

Na sequência, apresentou trechos da audiência pública sobre o relatório do 1º quadrimestre de 2025 da Secretaria Municipal da Fazenda. Segundo ele, o secretário Sidney Thiago teria afirmado que os municípios não são mais obrigados a apresentar relatórios fiscais. Meireles rebateu:

“Tanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem seguir os dispositivos legais, devendo os relatórios fiscais ser apresentados e avaliados, inclusive nas Casas Legislativas Municipais”.

O parlamentar também criticou a justificativa da gestão sobre a lentidão das obras em Aracaju, atribuída a auditoria interna:

“Isto gerou problemas e, possivelmente, custos para o município de Aracaju. A obra do Recanto da Jaqueira, que era pra ter sido concluída com cinco milhões de reais, finalizou com sete milhões e duzentos mil reais. Isso é dinheiro público. Nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública”.

Outro ponto levantado foi a contratação, sem licitação, de um carro blindado para a prefeita Emília Corrêa após denúncia de ameaça. O contrato, de R$ 12 mil anuais, foi questionado pelo Ministério Público, que apontou irregularidades e recomendou a suspensão imediata:

“O MP fala que há indícios que esta situação possa configurar improbidade administrativa. A licitação é a lisura, é a transparência, é a segurança do recurso público”, explicou o parlamentar.

Iran Barbosa repudia declarações de Zema e pede revitalização da Praça da Bandeira

O vereador Iran Barbosa iniciou sua fala repudiando as declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que atribuiu aos nordestinos os problemas das regiões Sul e Sudeste:

“Essa ideia de que o Nordeste vive de subsídios e de que prejudica o Sul e o Sudeste é mais uma falácia levantada por promover a divisão interna nesse país. Porque esconde a verdade”, repudiou o parlamentar.

Iran destacou ainda a importância da Praça da Bandeira, atualmente abandonada, e pediu iluminação, urbanização e a retomada do Memorial da Bandeira:

“Foi palco de artistas circenses, abrigou o memorial da Bandeira, um espaço importante para o turismo da cidade”.

O vice-líder do governo, Lúcio Flávio, respondeu que a praça já recebeu melhorias antes do feriado de 7 de setembro, incluindo novo mastro, bandeira e serviços de paisagismo, além de prever a restauração do museu.

Joaquim da Janelinha celebra Restaurante Popular e evento cultural

O vereador Joaquim da Janelinha comemorou a inauguração do Restaurante Popular Padre Pedro, no bairro Santa Maria, que deve oferecer 400 refeições diárias:

“Mais uma grande iniciativa da secretária Érica Mitidieri, que confesso, é uma grande revelação da administração pública, principalmente no Estado de Sergipe”.

Ele também destacou a realização do 4º Forró do Carioca, no Paraíso do Sul, homenageando o líder comunitário que conquistou melhorias para a região.

Ricardo Vasconcelos rebate críticas de Edvaldo Nogueira e promete novas CPIs

O presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, encerrou o Grande Expediente criticando fala do ex-prefeito Edvaldo Nogueira, que classificou as CPIs da Casa como “cortinas de fumaça”:

“Cortina de fumaça, Edvaldo, quem sempre fez foi você. Enganando a população de Aracaju com o seu discurso, seu marketing, passando a imagem que é o melhor gestor do mundo”.

Ricardo assegurou que as CPIs não são pré-eleitoreiras e terão andamento acelerado, com apoio de outros vereadores. E adiantou:

“A Casa Legislativa vai cumprir o dever constitucional que é, entre outras coisas, a de fiscalizar e investigar possíveis irregularidades do Executivo. O Parlamento deve instaurar mais duas CPIs em breve”.

por Mônica Pena – Foto: Luanna Pinheiro