Câmara de Aracaju aprova requerimentos, durante sessão ordinária

Nesta quinta-feira (03/04), por meio da 22ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram 05 requerimentos. Confira o que foi discutido na Casa parlamentar.

Requerimentos

De autoria da vereadora Selma França, o requerimento nº 86/2025 solicita informações à administração municipal de Aracaju sobre a praça Olímpio Campos.

Já de autoria da vereadora Professora Sônia Meire, o requerimento nº 87/2025 solicita à prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, para que seja encaminhado à Câmara Municipal de Aracaju o levantamento do patrimônio destinado à economia solidária e informe ainda onde o material se encontra, a quantidade e o estado de conservação.

O requerimento nº 88/2025, também de autoria da Professora Sônia Meire, solicita à secretária municipal do meio ambiente, a senhora Emília Golzio, para que sejam encaminhadas as imagens por satélite, o mapeamento atualizado, o levantamento da quantidade de todas as lagoas naturais e artificiais de drenagem presentes em Aracaju, assim como informações sobre a obra do canal da Zona de Expansão.

De autoria do vereador Isac Silveira, o requerimento nº 94/2025 solicita a realização de uma audiência pública, nesta segunda-feira (07/04), às 9h, com o tema “Mesa e negociação permanente em Aracaju”.

Por fim, o requerimento nº 99/2025, de autoria do vereador Bigode do Santa Maria, solicita a realização de uma audiência pública, no dia 15 de abril, às 15h, para debater acerca dos graves problemas estruturais e a precariedade nos serviços essenciais, enfrentados pelos moradores da segunda etapa do conjunto 17 de março.

O que são requerimentos?

Os requerimentos feitos pelos vereadores são solicitações ou pedidos formais apresentados por membros da Câmara Municipal durante sessões legislativas. Esses documentos têm como objetivo demandar informações, ações ou providências de outros órgãos públicos, como a prefeitura, secretarias municipais, ou até mesmo do governo estadual ou federal, quando o assunto for de interesse do município.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro