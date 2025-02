CÂMARA DE ARACAJU DEBATERÁ ‘FRATERNIDADE E ECOLOGIA INTEGRAL’, TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2025

Por iniciativa do vereador Iran Barbosa, do PSOL, a Câmara Municipal de Aracaju realizará Sessão Especial, na sexta-feira (7), a partir das 9 horas, para debater o tema da Campanha da Fraternidade 2025, “Fraternidade e Ecologia Integral”.

O requerimento para a realização da sessão foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, nesta quarta-feira (5).

Para falar sobre o tema, foram convidados os Reverendíssimos Dom Vicente de Paula Ferreira, Bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora/BA, Assessor da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 e Membro da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB; e Dom Josafá Menezes da Silva, Arcebispo da Arquidiocese de Aracaju e presidente da Cáritas Arquidiocesana de Aracaju.

De acordo com Iran Barbosa, a escolha do tema da Campanha da Fraternidade 2025 é extremamente oportuna, visto que o mundo enfrenta uma crise socioambiental sem precedentes, e as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a poluição e o desmatamento são problemas que ameaçam a vida de todos os seres que habitam a Terra.

“Aracaju não é uma ilha e não estamos imunes a essas questões; pelo contrário, somos uma cidade cercada de problemas socioambientais que precisam ser enfrentados com a máxima urgência. Portanto, diante do cenário alarmante em que vivemos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Campanha da Fraternidade, nos chama a despertar para a gravidade da situação e a assumir a nossa responsabilidade na construção de um futuro ambientalmente sustentável, mais justo e fraterno”, explica o parlamentar.

Ainda segundo Iran, debater o tema da Campanha da Fraternidade 2025 é fundamental para compreender a complexidade da crise socioambiental e as suas múltiplas causas e consequências.

“É preciso analisar como o nosso estilo de vida, o nosso modelo de desenvolvimento e as nossas escolhas políticas e econômicas têm contribuído para a degradação do meio ambiente e para o aumento da desigualdade social. Neste sentido, convidamos todos e todas para participarem desse debate importante, na primeira Sessão Especial desta legislatura e deste ano, na Câmara Municipal de Aracaju. É preciso repensar a nossa relação com a natureza, com os outros e com nós mesmos, e o momento é mais que oportuno”, reforçou Iran Barbosa.

