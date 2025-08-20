CÂMARA DE ARACAJU FIRMA PARCERIA COM MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXIBIÇÃO DO PROJETO “SAÚDE EM CORES”

A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e o Ministério Público de Sergipe (MPSE) assinaram, nesta quarta-feira (20), um termo de cooperação técnica para a veiculação do projeto “Saúde em Cores” na programação da TV Câmara Aracaju.

A iniciativa prevê a exibição mensal de vídeos educativos produzidos pelo MP, abordando temas relacionados à saúde pública e à promoção da qualidade de vida.

O presidente da Casa Legislativa, vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), destacou a relevância da parceria.“A TV Câmara é aberta e tem abrangência em todo o estado, por isso tem condições de levar para mais pessoas essas informações que são de interesse público. O MPSE e a Câmara são duas instituições que se complementam no sentido de promover o direito à saúde e resguardar os interesses da sociedade”, ressaltou.

Para o procurador-geral de Justiça, Nilzir Soares Vieira Junior, a união entre as instituições fortalece o alcance das ações do Ministério Público. “Esse acordo vai ajudar a divulgar o projeto ‘Saúde em Cores’, que tem como objetivo sensibilizar a população em torno da nossa saúde, levando conhecimento para quem mais precisa. Isso demonstra a força e o potencial da união entre as instituições”, afirmou.

O coordenador-geral do MPSE, Carlos Augusto Alcântara Machado, ressaltou a importância da disseminação de informações como forma de prevenção de doenças. “O Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Saúde é um organismo interno vinculado à Coordenadoria-Geral do MPSE, que tem como dever institucional trabalhar para implantar os direitos fundamentais da saúde. E nada como a divulgação da prevenção aos danos que podem acontecer em relação às comorbidades sociais”, explicou.

Já a promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos à Saúde, Alessandra Pedral de Santana Suzart, destacou que a proposta foi pensada para atender às demandas mais urgentes da sociedade. “A cada mês, vamos trazer um tema específico, que pode ir desde a prevenção de doenças até orientações sobre hábitos saudáveis, de acordo com o que é característico do período. Buscamos profissionais de referência que falem sobre prevenção e cuidados de maneira simples e objetiva. Nossa ideia é que esse acordo permita um maior alcance desse conteúdo”, pontuou.

Por Isabel Chaves – Foto: Luanna Pinheiro