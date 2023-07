Câmara de Aracaju retoma atividades no plenário após recesso parlamentar. Confira agenda da próxima semana

Com o fim do recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) retorna às atividades no plenário na próxima segunda-feira, 31. Com isso, os vereadores e vereadoras voltam a se reunir em Sessões Ordinárias nas terças, quartas e quintas-feiras, às 09h.

Confira abaixo a programação:

Segunda-feira (31/07)

Na parte da manhã, acontecerá a posse dos 25 aprovados no Concurso Público. A cerimônia acontece às 9h, no plenário da CMA. À tarde, será a vez do vereador Miltinho tomar posse. O parlamentar entrará no lugar de Joaquim da Janelinha (Solidariedade), que assumirá o cargo de secretário municipal da Articulação Política e Relações Institucionais de Aracaju.

Quinta-feira (03/09)

De autoria do vereador Eduardo Lima (Republicanos), a CMA concederá o Título de Cidadania Aracajuana à Coronel do Corpo de Bombeiros/SE Maristela Xavier dos Santos. O título é uma forma de agradecimento pelos serviços prestados à comunidade aracajuana.

As atualizações da agenda do Parlamento Municipal ficam disponíveis no banner na lateral do portal.

Agência Câmara de Aracaju

Foto Gilton Andrade