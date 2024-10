Câmara de Aracaju terá 26 vereadores; confira aqui a nova composição

No dia 6 de outubro de 2024, os aracajuanos foram às urnas e escolheram os 26 vereadores que atuarão na Câmara Municipal na legislatura de 2025-2028. Atualmente, a CMA é composta por 24 vereadores, mas o número de parlamentares aumentou devido ao crescimento populacional, conforme dados do IBGE.

O novo cenário de composição da Câmara indica uma predominância de vereadores ligados ao partido do governador do Estado, Fábio Mitidieri, com 5 eleitos. Também vale destacar o partido União Brasil, que elegeu 4 vereadores. Juntos, eles ocupam um terço da Casa Legislativa. O PDT manteve seu número de cadeiras (3), enquanto o PSOL e o PL aumentaram sua representação, chegando a 2 vereadores cada. Partidos como PT, MDB, Mobiliza e PP elegeram 1 vereador cada.

Confira a nova composição da Câmara Municipal de Aracaju, por ordem de votos:

Ricardo Vasconcelos (PSD): 11.120 votos

Breno Garibalde (Rede): 7.834 votos

Moana Valadares (PL): 7.216 votos

Nitinho (PSD): 5.607 votos

Iran Barbosa (PSOL): 5.528 votos

Joaquim da Janelinha (PDT): 4.804 votos

Professora Sônia Meire (PSOL): 4.391 votos

Isac (União Brasil): 4.191 votos

Levi Oliveira (PP): 4.109 votos

Anderson de Tuca (União Brasil): 3.968 votos

Camilo Daniel (PT): 3.849 votos

Lúcio Flávio (PL): 3.847 votos

Pastor Diego (União Brasil): 3.804 votos

Vinicius Porto (PDT): 3.773 votos

Selma França (PSD): 3.718 votos

Fábio Meireles (PDT): 3.483 votos

Miltinho Dantas (PSD): 3.416 votos

Sgt. Byron Estrelas do Mar (MDB): 3.289 votos

Soneca (PSD): 3.234 votos

Binho (Podemos): 2.986 votos

Maurício Maravilha ( União): 2.986 votos

Elber Batalha (PSB): 2.966 votos

Alex Melo (PRD): 2.938 votos

Sávio Neto de Vardo da Lotérica (Podemos): 2.872 votos

Rodrigo Fontes (PSB): 2.496 votos

Thannata da Equoterapia (Mobiliza): 2.271votos

Arte: Kevin Esmerim

Por Camila Farias