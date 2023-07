Câmara de Salgado encerra o semestre com ações que dinamizam o Legislativo

Os vereadores da Câmara Municipal de Salgado encerram o semestre colocando em prática diversos projetos voltados para a população e aprimoram a dinâmica legislativa. O presidente da Casa, o vereador Amaral Valeriano da Silva (MDB), desde o começo de sua gestão, em 2022, implementou diversas ferramentas que melhoraram, consideravelmente, os trabalhos que são realizados pelos parlamentares no Legislativo salgadense.

Entre as melhorias, a implementação do sistema de votação eletrônica, ampliação da transmissão das sessões ao vivo do You Tube também para o Instagram; concepção do Projeto de Lei (PL) sobre diárias e estrutura organizacional e administrativa da Casa, que deixou de ser Resolução; Digitalização de todos os processos e documentos existentes no Legislativo, criando um arquivo digital mais eficiente e com mais acessibilidade; além de outras ações, como investimentos na área de Comunicação em redes socais, obedecendo os critérios do caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, dando publicidade as ações da Câmara Municipal.

Hoje a Casa conta com 11 parlamentares, sendo o presidente da Casa, Amaral do Abóboras (MDB); a vice-presidente, Mafilza Gomes (PT); o 1º secretário, Civaldo Fraga (Solidariedade); o 2º secretário, José Ribeiro (Podemos); 3º secretário, Marcelo Domingos (PSB); e os demais vereadores Raimundo Francisco (PSB), Conceição da Água Fria (PSB), Lucas de Juarez (Solidariedade), Fira (Solidariedade), Zé do Viveiro (PSB) e Aécio do Tombo (PT).

De acordo com o presidente, o intuito é aproximar, cada vez mais, a Câmara à população. “Queremos dar mais transparência ao trabalho dos vereadores e mais segurança as ações do Legislativo. Hoje atuamos forte nas redes sociais com cardes ilustrativos, que mostram a rotina dos parlamentares em suas ações no Legislativo. Além disso, fizemos diversas ações junto à comunidade como o ‘Carnaval Não é Não’, palestras de conscientização sobre o autismo, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, sobre a importância da família e homenagem às mães de nosso Município”, frisou Amaral do Abóboras.

De acordo com o vereador, a meta é estruturar a Câmara Municipal. “Vamos reformar o telhado e a fachada do prédio, onde deixaremos a Câmara moderna, tanto na parte física e estruturalmente, como também no âmbito dos processos legislativos, com investimento na informatização de PLs e documentos que são de fundamental importância para as questões administrativas do Município. Assim, tantos os vereadores, como a população, terão fácil acesso a leis e procedimentos que antes só existiam na forma documental, afastando aquilo que já aconteceu em outras localidades com a perda desse material”, explicou o presidente.

Texto e foto: Câmara de Salgado