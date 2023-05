Câmara de Vereadores de Riachão: presidente Berinho pode pagar multa de R$ 10 mil se descumprir decisão da Justiça

Mais uma polêmica envolvendo o presidente da Câmara de Riachão do Dantas e a Justiça. É que depois de se ver forçado por decisão judicial a pautar projetos do Executivo, o vereador Berinho (PSD), que preside a Casa, agora foi interpelado na Justiça pelos seus próprios pares.

Desta vez, os vereadores “Albertino Franco Souza, André Souza Lopes de Almeida, Ivanildo Macedo dos Santos, Jonenilton Araújo de Almeida, Marcelo Barbosa Rodrigues, Maria Luciene de Jesus Dantas, Suzana Menezes Viana e Tarcísio Almeida Figueiredo”, impetraram um mandato de segurança, com efeito liminar, “contra ato do Presidente da Câmara de Vereadores de Riachão do Dantas/SE – Sr. José Robério Rodrigues dos Santos”, o conhecido Berinho.

A motivação para tal ato foi justamente o fato do presidente da Câmara ter se negado a pautar diversos projetos de lei no Legislativo municipal, inclusive um que propõe mudanças no regimento interno justamente para impedir que desmandos desse tipo, como no caso da não apreciação de projetos de lei oriundos até mesmo dos próprios vereadores, sigam sendo uma constante em Riachão, num flagrante desrespeito ao regimento interno e até mesmo à Constituição Federal.

Caso mantenha os projetos fora da pauta, o presidente da Câmara de Riachão estará sujeito a uma multa pessoal diária de R$ 10 mil, conforme decidiu a Juíza de Riachão, Érica Magri Milani.