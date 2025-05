Câmara e Prefeitura alinham detalhes para criação da Secretaria de Cultura

Na tarde desta segunda-feira, 12, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Ricardo Vasconcelos (PSD), juntamente com os vereadores Elber Batalha (PSB) e Sônia Meire (PSOL) reuniram-se com o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Antônio Carlos Moura, o pesquisador na área de Cultura, Paulo Correia, e o secretário municipal de Articulação Política, Fabio Uchôa, para discutir os últimos ajustes no Projeto de Lei que institui a criação da Secretaria Municipal da Cultura.

O encontro foi marcado por um esforço conjunto entre os poderes Legislativo e Executivo para construir consensos em torno das emendas apresentadas ao texto original do projeto. Segundo o vereador Ricardo Vasconcelos, a reunião foi fruto de um pedido da oposição, com o intuito de garantir que as alterações não representem entraves à efetivação da nova política cultural do município.

“Foi uma reunião que a oposição pediu para que a gente dialogasse com o Executivo, porque tinham muitas emendas e a gente não tinha nenhuma intenção de criar nenhum óbice, nenhum obstáculo para a execução das políticas pensadas pela nova gestão da cultura. Então, quisemos fazer tudo em comum acordo, dialogando. A gestão trouxe ainda algumas pequenas sugestões , e alinhamos com as emendas que tínhamos algumas ideias nossas para melhorar essas emendas”, afirmou o parlamentar.

A criação da Secretaria Municipal de Cultura tem sido debatida amplamente na capital sergipana, como parte de um esforço para fortalecer a gestão cultural, ampliar a participação social e descentralizar ações no setor. Com os ajustes finais definidos, o PL deve ser votado nesta terça-feira, 13 de maio, no plenário da Casa Legislativa.

A expectativa é de que a proposta avance no Legislativo com apoio significativo dos parlamentares.

Por Caroline Prata – Foto: Werden Tavares