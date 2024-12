CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU ANUNCIA CONVOCAÇÃO DE 26 SERVIDORES E JÁ CONVOCOU 214 APROVADOS ATÉ O MOMENTO

Nesta terça-feira, 24, o presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Ricardo Vasconcelos (PSD), anunciou a convocação de mais 26 servidores aprovados no concurso público da Casa Legislativa. Esta é a 10ª convocação referente ao Edital 01, de 10 de fevereiro de 2020. Foram chamados 4 Analistas Administrativos, 19 Analistas Legislativos e 3 Contadores.

O concurso foi realizado no dia 5 de dezembro de 2021 e homologado em 1º de abril de 2022. Até o momento, 214 aprovados foram convocados, e o quadro atual da CMA é composto por 107 servidores oriundos deste último concurso público.

De acordo com o assessor geral da presidência, João Fernandes de Brito, os novos servidores irão suprir lacunas em áreas estratégicas da Casa Legislativa. “O presidente da Câmara, junto com as chefias da Casa, identificou que havia uma demanda em determinados setores, como a área legislativa. Foi aprovada uma emenda à Lei Complementar 169 de 2019, que alterou a quantidade de cargos de analista legislativo, além de redimensionar o quantitativo em outras áreas, com o intuito de otimizar o funcionamento da instituição”.

O presidente Ricardo Vasconcelos reforçou o compromisso com o concurso público e afirmou que novas convocações estão previstas. “Mais uma grande convocação: são 26 novos servidores que ingressarão no quadro desta instituição. Acredito que, assim, fortalecemos o serviço público. Estamos buscando reduzir a quantidade de cargos comissionados e colocar servidores concursados para que possamos fazer com que a Câmara dê o exemplo à sociedade. Temos que, cada vez mais, prestigiar o concurso público; é uma filosofia nossa. Cumprimos o quantitativo previsto em edital, já convocados mais de 200 candidatos aprovados e vamos ter um quadro composto por mais de 130 servidores e virão novas convocações”, declarou Ricardo Vasconcelos.

Texto e foto Agência CMA