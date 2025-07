Com o encerramento do primeiro período legislativo deste ano, a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) entra em recesso parlamentar, com alteração em seu horário de funcionamento.

De 23/07 a 31/07, a Casa do Povo funcionará das 7h às 13h, sendo que as atividades dos parlamentares serão retomadas no dia 5 de agosto, com o retorno das sessões ordinárias.

Foto: Luanna Pinheiro