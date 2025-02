CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REALIZA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025; PREFEITA EMÍLIA ESTEVE PRESENTE

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Ricardo Vasconcelos (PSD), declarou abertos os trabalhos legislativos da 44º legislatura, em sessão ordinária não deliberativa realizada na manhã desta terça-feira,04. Na oportunidade, Ricardo saudou a prefeita Emília Corrêa, relembrando a passagem dela como vereadora por 8 anos na Casa legislativa.

A sessão ainda contou com a presença do vice-prefeito, Ricardo Marques, secretários municipais e gestores de órgãos do município.

Ricardo Vasconcelos convidou a prefeita Emília Correa para a tradicional leitura da mensagem do gestor do executivo municipal aos vereadores. A prefeita cumprimentou os integrantes da mesa diretora e demais vereadores e destacou o papel do legislativo do município junto às demandas da população aracajuana.

“Na prefeitura, vocês terão portas abertas para tratar de todas as demandas, assim como o povo de Aracaju”. É um novo tempo, hoje vocês têm uma prefeita, é a primeira mulher prefeita da história de Aracaju. Vamos continuar trabalhando em prol do povo de Aracaju. O poder legislativo tem um papel vital e insubstituível na construção de uma sociedade mais justa. Nesta casa, as vozes do povo se encontram. Sem a colaboração de vocês, o progresso que o povo almeja não seria possível. Sem demérito a nenhuma função política, a função de um vereador é muito mais forte do que um deputado, um senador, é mais próxima ao povo. As outras funções também são importantes, de excelência, mas não estão tão próximos ao povo”, declarou Emília Correa.

O presidente Ricardo Vasconcelos, após Emilia Concluir a mensagem, ocupou a tribunal e falou sobre a missão que a prefeita de Aracaju terá nos próximos quatro anos. Ricardo pontuou que os vereadores continuarão atentos às questões relevantes para o município de Aracaju.

“Nos resta desejar boa sorte, sucesso, que Deus lhe abençoe ainda mais. Que ele possa abrir os caminhos para você, que ajude a tomar as melhores decisões para nós, para o nosso povo. É preciso deixar você trabalhar, é preciso dar um voto de confiança a você”, disse Ricardo em fala dirigida à prefeita.“ Mostre o que você precisa desse parlamento para trabalharmos no sentido de retomar o desenvolvimento e cidadania em Aracaju. Vocês têm tudo para virar chave, para construir uma cidade muito melhor. A população espera resultado”, completou o presidente da CMA.

Foto Luanna Pinheiro