E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 15 de agosto de 2025
Search

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REALIZA REUNIÕES DAS CPIS DA SMTT E DO NATAL ILUMINADO NA PRÓXIMA SEMANA

  • |  
cma-camara-vereadore_640901744123489

Na segunda-feira (18/08), às 11h, haverá uma reunião ordinária com todos os membros que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da SMTT. Já na quarta-feira (20/08), às 07h, será realizada a reunião com os membros da CPI do Natal Iluminada.

Ambas as reuniões serão transmitidas pela TV Câmara, no canal 5.3. Vale ressaltar que a CPI da SMTT é presidida pelo vereador Sgt. Byron, com relatoria do Pastor Diego,  e o vereador Isac Silveira preside a CPI do Natal Iluminado, com relatoria de Breno Garibalde.

por Camila Farias e Ivo Jeremias

Leia também