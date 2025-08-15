CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REALIZA REUNIÕES DAS CPIS DA SMTT E DO NATAL ILUMINADO NA PRÓXIMA SEMANA

Na segunda-feira (18/08), às 11h, haverá uma reunião ordinária com todos os membros que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da SMTT. Já na quarta-feira (20/08), às 07h, será realizada a reunião com os membros da CPI do Natal Iluminada.

Ambas as reuniões serão transmitidas pela TV Câmara, no canal 5.3. Vale ressaltar que a CPI da SMTT é presidida pelo vereador Sgt. Byron, com relatoria do Pastor Diego, e o vereador Isac Silveira preside a CPI do Natal Iluminado, com relatoria de Breno Garibalde.

por Camila Farias e Ivo Jeremias