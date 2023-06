Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro empossou os três novos vereadores nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro empossou na manhã desta quinta-feira (1º) três novos vereadores.

Tomaram posse, Carlos Lima Silva, o Carlos da Prestação, do PC do B; Thiago Gomes Menezes, o Tiago de Ruy, do PL e José Humberto Araújo Santos, o Sargento Humberto, do PTB.

A posse aconteceu após a retotalização dos votos das últimas eleições realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Já, Elmo Paixão, Eliel Felipe e João Mochila, todos do PP, tiveram os mandato cassados por irregularidades na cota de mulheres no Partido Progressista.